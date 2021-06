Prime Day, offerte esclusive Samsung: sconti su Galaxy S21+, M12 e A32

Un top di gamma, uno smartphone per tutti e un low cost: parte col botto il Prime Day di Samsung che propone corposi sconti per i suoi Galaxy S21, Galaxy A32 4G e Galaxy M12. Sconti che vanno dal 20% al 29%, che si traducono in risparmi da 40 a quasi 290 euro.

Il risultato è la possibilità di comprare oggi un Galaxy S21 al prezzo che avrà il futuro Galaxy S21 FE, o l’M12 finalmente ben sotto i 150 euro, o restare nel mezzo e scegliere un A32 senza superare i 200 euro. Ce n’è per tutti, quindi, e per tutte le tasche visto che Samsung negli ultimi anni ha messo in piedi una gamma davvero completa di smartphone e in grado di accontentare tutti. Smartphone che, lo ricordiamo, hanno sempre avuto un prezzo superiore alla media dei pari fascia ma offrendo, allo stesso tempo, una qualità superiore, aggiornamenti veloci di Android e un’assistenza premium. Ora, per far contenti tutti, sono anche a scontati per 48 ore.

Galaxy S21, M12 e A32: le offerte Prime Day

Si parte dal Galaxy S21, uno dei primi top di gamma con processore Snapdragon 888 arrivati sul mercato e certamente uno dei più attesi, prima, e amati, dopo. Uno smartphone 5G di altissimo livello, con schermo Dynamic Amoled da 6,7 pollici e un comparto fotografico posteriore come pochi: ultragrandangolo da 12 MP, grandangolo da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP (zoom ottico 3X).

La gamma S21 prevede tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra tutti con tagli di memoria da 128, 256 e 512 GB. Quello con lo sconto Prime Day più interessante, nonché il nostro consiglio, è il Galaxy S21+ da 128 GB: con 285 euro di sconto (-26%) il prezzo passa da 1.079 euro a 794 euro. Nel prezzo è incluso anche il caricabatterie.

Samsung Galaxy S21+ 5G (128 GB)

Samsung Galaxy A32 è invece uno smartphone che va bene un po’ per tutti: ha un display da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz, ben quattro fotocamere posteriori (64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP) e una capiente batteria da 5.000 mAh. Il processore è un Mediatek Helio G80, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Di questo modello è disponibile anche una versione 5G altrettanto valida, ma è su quella 4G che ci sono gli sconti più interessanti: -30%, -85 euro con un prezzo finale di 194 euro.

Samsung Galaxy A32 4G (128 GB)

Infine, in occasione del Prime Day Samsung sconta anche il Galaxy M12. Si tratta di un altro telefono 4G, in questo caso con processore Exynos 850 della stessa Samsung e 4 GB di RAM affiancati da 64 o 128 GB di memoria di archiviazione.

Sempre 4, ma diverse, le fotocamere: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP. Lo schermo è da 6,4 pollici e con refresh da 90 Hz. Samsung Galaxy M12 è un ottimo smartphone per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità Samsung, oppure per chi ha bisogno di un secondo telefono.

Interessantissimo lo sconto praticato per il Prime Day, pari al 22%: un taglio di 40 euro tondi su un prezzo già molto accessibile, che porta questo smartphone a costare pochissimo: 139 euro in versione da 64 GB e 159 euro in versione da 128 GB (quella che vi consigliamo).

Samsung Galaxy M12 4G (64 GB)

Samsung Galaxy M12 4G (128 GB)