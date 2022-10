Prime Day, migliori offerte Samsung: smartphone e smart TV ad un prezzo incredibile

In questo inaspettato Prime Day autunnale troviamo in offerta anche tantissimi prodotti Samsung, e non poteva essere altrimenti. Come oramai ci ha abituato molto bene il sito di e-commerce, in occasioni del genere non mancano le opportunità uniche, e noi vi aiuteremo a scovarle in questo articolo dedicato ai prodotti dell’azienda sud-coreana.

Smart TV, smartphone, tablet, cuffie Bluetooth e accessori, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. E solo per pochissimi ore sono disponibili i migliori prodotti Samsung con la possibilità di risparmiare anche centinaia di euro. Però bisogna essere veloci: le offerte scadono alle ore 23:59 di mercoledì 12 ottobre. Per restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del Prime Day vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram, dove condividiamo minuto per minuto le migliori promo: per farlo basta cliccare qui.

N.B. I prezzi presenti nei banner molto spesso sono errati e si riferiscono al prezzo prima dello sconto del Prime Day. Per questo motivo, se volete vedere il prezzo esatto dovete cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Offerte Prime Day Samsung: i migliori smartphone lowcost

Quale occasione migliore del Prime Day per acquistare un nuovo smartphone lowcost? E Samsung in questi casi si rivela una certezza, con una selezione dei suoi migliori dispositivi disponibili a prezzi mai visti prima. Un esempio è il Galaxy A33, smartphone medio di gamma uscito da pochissimi mesi sul mercato e che troviamo con uno sconto di ben il 39%: oggi lo si paga solamente 239€ e si risparmiano 150€ sul prezzo di listino. E non manca la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Galaxy A33

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è un’ottima alternativa: il battery phone Galaxy M13. Solo per questo evento lo troviamo in offerta a un prezzo di 159,90€, con uno sconto del 27%. Difficile trovare di meglio con a disposizione una cifra di circa 150€.

Galaxy M13

Galaxy M13

Per chi vuole spendere un po’ di più e assicurarsi delle prestazioni extra, troviamo in offerta anche il Galaxy M23 (199€ con il 34% di sconto) e il Galaxy M33 (249€ con il 27% di sconto)

Galaxy M23

Galaxy M33

Non potevano di certo mancare gli smartphone top di gamma lanciati negli ultimi mesi dall’azienda sudcoreana. E anche in questo caso non mancano le offerte sensazionali. La più interessante riguarda il Galaxy S22 Ultra, dispositivo premium con una scheda tecnica che ha pochi eguali. Solo per il Prime Day è disponibile a 999€ con uno sconto di ben il 27% che fa risparmiare quasi 400€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Galaxy S22 Ultra

Sempre in offerta troviamo anche gli altri due dispositivi della stessa serie: il Galaxy S22 (729€ con uno sconto del 22%, -200€) e il Galaxy S22+ (949€ con uno sconto del 16%, -180€)

Galaxy S22

Galaxy S22+

Non potevano mancare gli ultimi smartphone lanciati da Samsung, ossia i pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Gli sconti non sono elevatissimi (si risparmiano circa 150€ sul prezzo di listino), ma si tratta di dispositivi usciti sul mercato da pochissimo tempo.

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Offerte Prime Day Samsung: smartwatch in promo

Altra tipologia di dispositivi che troviamo in offerta in questo Prime Day di ottobre sono gli smartwatch. E anche in questo caso gli sconti sono super: per il Galaxy Watch 4 da 40mm si raggiunge addirittura uno sconto del 45% e si risparmiano 120€ sul prezzo di listino. Minimo storico che non si può far scappare e che bisogna cogliere subito al volo.

Galaxy Watch4 da 40mm

Altrettanto interessante l’offerta per il nuovissimo Galaxy Watch5 Pro: oggi è disponibile con uno sconto di 120€. Si tratta di un orologio perfetto per gli amanti dell’avventura.

Galaxy Watch5 Pro

Smart TV Samsung in offerta al Prime Day

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smart TV, il Prime Day fa al caso vostro. E si trovano offerte eccezionali anche per i televisori smart di Samsung. Come ad esempio il Samsung The Frame da 43" disponibile con uno sconto di ben il 57% e lo si paga solamente 429€. Altra super promo anche per lo smart TV Samsung AU9079 da 50" che troviamo con uno sconto del 55% a soli 359€. In offerta anche alcuni nuovi modelli come il QE43Q65BAUXZT da 43" disponibile al minimo storico con uno sconto del 38".

Samsung The Frame da 43 pollici

Samsung AU9079 da 50 pollici

Samsung

Ma la vera super promo riguarda lo smart TV Samsung NEO QLED da 75", disponibile con uno sconto del 54% che fa risparmiare ben 2150€: solo per il Prime Day lo troviamo a 1849€. Uno smart TV con pochi eguali sul mercato, soprattutto a questo prezzo.

Samsung TV Neo QLED da 75 pollici

Samsung QE55Q95TDTXZT

Samsung The Frame da 43

Tablet e computer Samsung in offerta al Prime Day

Super offerta anche su tablet e computer Samsung. Una delle offerte migliori riguarda il PC Galaxy Book con processore Intel i5 di undicesima generazione disponibile con uno sconto del 45% e lo si paga solamente 449€ (risparmio 370€). Ottimo computer sia per lavorare sia per studiare.

Galaxy Book

Ottime promo anche per chi è alla ricerca di un tablet per l’intrattenimento o per il lavoro. Dal Galaxy A8 al Galaxy Tab S8, ecco cosa c’è su Amazon in questo Prime Day.

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Offerte Prime Day Samsung: le migliori cuffie Bluetooth

Tra tutti i dispositivi Samsung che troviamo in offerta non potevano mancare le cuffie Bluetooth, un accessorio diventato oramai fondamentale nella vita di tutti i giorni. E in offerta per questo Prime Day troviamo alcuni degli auricolari più richiesti e più desiderati dagli utenti. La buona notizia, però non termina qui. Infatti sono in super promo con uno sconto che arriva addirittura fino al 65%. Come, ad esempio, per le Galaxy Buds Live, disponibili oggi a un prezzo di 66,99€, con uno sconto di ben il 65%. Ottima qualità audio e troviamo anche la cancellazione attiva del rumore.

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live

Altra ottima offerta riguarda le Galaxy Buds2. Anche in questo caso si tratta di cuffie super top di gamma che sfidano direttamente le AirPods. Con il loro design innovativo e con i componenti di ultima generazione assicurano un audio eccezionale. Come eccezionale è lo sconto disponibile oggi, ben il 55% che fa risparmiare 110€ sul prezzo di listino. Un’occasione unica da non farsi scappare.

Galaxy Buds2

Galaxy Buds2

