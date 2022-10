Prime Day, migliori offerte Xiaomi: smartphone e smart TV ad un prezzo incredibile

Tra i prodotti più ricercati e desiderati in questo inaspettato Prime Day di ottobre 2022 troviamo sicuramente quelli di Xiaomi. E i motivi li conosciamo tutti: sono super affidabili, realizzati con componenti di ottima qualità e hanno un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Ed è per questo motivo che se stavate aspettando il giusto momento per acquistare un nuovo dispositivo Xiaomi, quel momento è arrivato oggi.

Su Amazon troviamo decine di prodotti in offerta. Si va da prodotti best seller come il Redmi Note 11 (disponibile al minimo storico con un super sconto del 30%), fino a prodotti per la casa come i robot aspirapolvere o le scope elettriche top di gamma. Insomma, prodotti per tutti i gusti e a prezzi bassissimi che vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro. Per restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del Prime Day vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram, dove condividiamo minuto per minuto le migliori promo: per farlo basta cliccare qui.

Offerte Prime Day Xiaomi: i migliori smartphone lowcost

Xiaomi è diventata famosa in Italia per i suoi smartphone lowcost e ancora oggi regna sovrana nella fascia di prezzo che va dai 150 ai 300€. E lo fa con i suoi dispositivi marchiati Redmi e Poco che oramai sono sinonimo di qualità e di garanzia. Una delle offerte migliori riguarda il Redmi Note 11, il re degli smartphone lowcost. Solo per il Prime Day lo troviamo al minimo storico con uno sconto del 30% e lo si paga 159,90€. Una super offerta da non farsi sfuggire. E per chi vuole un po’ più di performance c’è in offerta anche il Redmi Note 11S con uno sconto del 29% a 199,90€.

Per chi vuole un dispositivo ultra-economico troviamo altre due offerte best-seller e che riguardano rispettivamente il Redmi 10C e il Redmi 9C. Il primo è disponibile con il 37% di sconto a 119,90€, il secondo, invece, a 99,90€ con il 33% di sconto. Difficile trovare di meglio tra gli smartphone eentry-level.

Valide alternative sono anche il POCO M4 Pro disponibile con uno sconto del 20% e il Redmi Note 10S che troviamo a un prezzo di 179,90€ con uno sconto del 28%.

Xiaomi, smartphone top in gamma in offerta al Prime Day

Xiaomi oramai è un punto di riferimento anche tra coloro che sono alla ricerca di uno smartphone performante. E grazie alle offerte del Prime Day troviamo delle occasioni davvero interessanti. Come ad esempio il nuovissimo Xiaomi 12 Lite, uscito sul mercato da pochissimi giorni, e che già troviamo con uno sconto del 20% che fa risparmiare esattamente 100€.

Altro ottimo smartphone top di gamma che troviamo in offerta è il Redmi Note 11 Pro, disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 21% (299,90€ – 80€ sul prezzo di listino). In offerta troviamo anche lo Xiaomi 12X e lo Xiaomi 12, dispositivi che montano processori ultra-performanti di ultimissima generazione. In questo caso lo sconto è di addirittura del 29% per lo Xiaomi 12X (200€ si risparmio) e del 19% per lo Xiaomi 12.

Lo sconto più elevato, però, lo troviamo sullo Xiaomi 11T Pro, smartphone uscito lo scorso anno ma ancora molto attuale. Grazie allo sconto del 38% si risparmiano 250€ sul prezzo di listino e lo si paga 399,90€. Minimo storico su Amazon.

Offerte Prime Day Xiaomi: smartwatch e activity tracker

Per il Prime Day troviamo promo speciali anche per i wearable firmati Xiaomi. E per la prima volta è disponibile con un’offerta davvero interessante la Xiaomi Smart Band 7, ultima versione di uno dei fitness tracker più venduti di sempre. Grazie allo sconto del 20% la si paga 47,90€.

Per quanto riguarda gli smartwatch troviamo tutta la collezione dei nuovi Xiaomi Watch S1, sia nella versione normale sia Active. Grazie allo sconto del 20% si risparmiano circa 40-50€ sul prezzo di listino.

Cuffie Xiaomi in offerta per il Prime Day 2022

Potevano mancare le cuffie Bluetooth Xiaomi in offerta per il Prime Day? Certo che no. E infatti troviamo le Xiaomi Buds 3 e le Xiaomi Buds 3T Pro, entrambi modelli top di gamma lanciati quest’anno. Si tratta del minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 27% e del 24%. Una super promo da non lasciarsi scappare.

Xiaomi, I prodotti per la smart home in offerta al Prime Day

Da oramai alcuni anni Xiaomi ha portato in Italia anche i suoi prodotti per la smart home. E oggi ne troviamo alcuni in offerta con sconti che arrivano addirittura al 39%, come ad esempio per il robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mob P, modello top di gamma con caratteristiche avanzate. Ecco una lista con i migliori prodotti per la smart home in offerta per il Prime Day.

