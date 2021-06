Prime Day: smartwatch Huawei a metà prezzo, le ultime offerte

Il Prime Day 2021 di Amazon è partito, e come da previsione lo ha fatto coi botti. La due giorni in cui Amazon festeggia i clienti Prime a suon di offerte irripetibili ha offerto e continua ad offrire parecchi spunti per gli appassionati di tecnologia, tra i quali spiccano due smartwatch di Huawei proposti a metà prezzo.

Si tratta di Huawei Watch GT 2, smartwatch che coniuga il monitoraggio delle attività sportive ad un design tipico degli orologi tradizionali, e che quindi risulta parecchio polivalente, e di Huawei Watch Fit, un prodotto davvero molto interessante che nonostante le dimensioni compatte integra il GPS, un display sufficientemente ampio ed un’autonomia che secondo i dati dichiarati arriva fino a 10 giorni con una sola ricarica. Assicurarsi un oggettino simile da tenere al polso alla metà del prezzo di listino è certamente un buon affare per coloro che vogliono tenere d’occhio i progressi in allenamento o semplicemente i passi fatti in un giorno, monitorare il sonno e controllare le notifiche con un colpo d’occhio senza dover tirar fuori necessariamente lo smartphone.

Huawei Watch GT 2 e Fit: le offerte Prime Day

Huawei Watch GT 2 con cassa da 46 millimetri è dotato del chip Kirin A1 sviluppato direttamente da Huawei, potente ma anche particolarmente focalizzato sul risparmio di energia per massimizzare la capacità della batteria. Obiettivo raggiunto a sentire Huawei: fino a due settimane con una sola carica è un risultato ragguardevole, di certo in grado di far presa su coloro che non sono disposti a ricaricare quotidianamente un altro dispositivo in aggiunta allo smartphone.

Il display è un AMOLED da 1,39 pollici con touchscreen, dal quale si possono visualizzare le notifiche e gestire le chiamate in arrivo tramite il Bluetooth, magari mentre si corre, si è in giro in bici o mentre si guida. Huawei Watch GT 2 si presta a numerose attività: 15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a disposizione: il dispositivo è dotato di numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, da livello base ad avanzato, che forniscono all’utente una guida professionale ed efficace.

In più che il doppio sistema di localizzazione per le attività all’aperto con GPS e Glonass, che mira ad accrescere la precisione della localizzazione e fornire quindi risultati più precisi sugli allenamenti. Inoltre, ed è più che mai importante in periodo pandemico, Huawei Watch GT 2 può rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Huawei Watch GT 2, in occasione del Prime Day, viene proposto a 99,90 euro invece dei 229 euro di listino, con un risparmio di 129 euro ed uno sconto del 56%: un’offerta a dir poco sensazionale.

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm con GPS

Huawei Watch Fit è uno smartwatch più compatto ma altrettanto ben messo in termini di caratteristiche e funzionalità, specie in rapporto al prezzo. Ha un display AMOLED da 1,64 pollici, il GPS integrato, l’impermeabilità fino a 5 atmosfere, consente il monitoraggio del sonno ed è capace di tracciare sport e attività grazie a 96 modalità di allenamento. Completa il quadro una batteria capace, secondo Huawei, di 10 giorni di autonomia.

Molto interessante l’offerta con cui Huawei Watch Fit viene proposto per il Prime Day: 64,50 euro invece dei 129,99 euro di listino, con un risparmio di oltre 65 euro ed uno sconto del 50%.

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch con Display AMOLED 1.64 pollici con GPS