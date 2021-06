Prime Day, super sconti Apple: iPhone 12 e 12 Mini in offerta speciale

Anche Apple partecipa all’Amazon Prime Day 2021 con interessanti sconti sulla gamma iPhone 12, in particolare sul modello standard da 6,1 pollici e sul Mini da 5,4 pollici, che gli utenti prime potranno acquistare per 48 ore con uno sconto fino al 20%.

Trattandosi di prodotti molto costosi, naturalmente lo sconto diventa corposo e può arrivare addirittura a oltre 200 euro su alcune configurazioni. Chi stava aspettando il momento giusto per comprare un iPhone 12, quindi, dovrebbe prendere in seria considerazione queste offerte perché sconti del genere (sul nuovo) si rivedranno solo dopo l’uscita di iPhone 13 tra qualche mese. Pochi dubbi, invece, sul fatto che questi iPhone vadano acquistati su Amazon: i prezzi praticati da Apple sull’e-commerce di Jeff Bezos, infatti, per questi due giorni saranno inferiori a quelli presenti sull’Apple Store e nei negozi fisici.

Apple iPhone 12 o iPhone 12 mini?

Una delle domande che sarebbe giusto porsi, invece, è quale modello (e che configurazione) scegliere per fare l’affare migliore: prendere quello che abbiamo sempre desiderato, oppure quello con lo sconto maggiore?

Innanzitutto ci dovremmo concentrare su iPhone 12 “liscio" e mini, che sono quelli con lo sconto maggiore mentre gli altri modelli hanno oggi sconti molto più bassi e molto meno interessanti.

L’iPhone 12 mini è disponibile con tre tagli di memoria di archiviazione: 64, 128 e 256 GB. Si tratta del modello con schermo da 5,4 pollici, che Apple descrive come lo smartphone 5G più compatto al mondo. Dal punto di vista delle funzionalità è identico al modello da 6,1 pollici normale, ma è realmente più piccolo e maneggevole, sta in tasca senza problemi ed è molto leggero: pesa solo 135 grammi.

Gli sconti praticati su iPhone 12 mini durante il Prime Day sono, rispettivamente, pari a 160, 170 e 120 euro mentre il prezzo finale è di 679 euro (64 GB), 719 euro (128 GB) e 889 euro (256 GB).

Il nostro consiglio è quello di comprare iPhone 12 mini da 128 GB: è una configurazione equilibrata e si sfrutta lo sconto maggiore.

Apple iPhone 12 mini (128 GB)

Passando all’iPhone 12 classico, quello con schermo da 6,1 pollici, il prezzo sale ma grazie allo spazio maggiore si ha a disposizione una batteria più grande e, quindi, più autonomia rispetto ad iPhone 12 mini. Naturalmente la maneggevolezza del dispositivo è inferiore, ma lo spazio di visione è superiore.

Anche in questo caso abbiamo gli stessi tre tagli di memoria: 64, 128 e 256 GB. Per ognuno dei tre tagli c’è uno sconto diverso: 18% (-170 euro) per il 64 GB, 20% (-200 euro) per il 128 GB e 10% (-110 euro) per il modello da 256 GB. I prezzi finali sono di 769 euro, 789 euro e 999 euro.

In questo caso il nostro consiglio è scontato: iPhone 12 da 128 GB è quello da comprare perché con appena 20 euro in più, ma grazie a ben 200 euro di sconto, offre il doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla versione base.

Apple iPhone 12 (128 GB)

Chi invece ha necessità della versione da 256 GB, però, ha un’opportunità interessante: scegliendo il colore Product Red può usufruire di uno sconto di ben 210 euro, che porta il prezzo di questo smartphone a 899 euro, appena 10 euro in più del mini con lo stesso taglio di memoria.

Apple iPhone 12 (256 GB)