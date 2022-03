Primi rumor sui pieghevoli Samsung 2022: il chip sarà "Plus"

Per chi ama gli smartphone pieghevoli, le nuove indiscrezioni sui prossimi terminali targati Samsung potrebbero svelare dei dettagli piuttosto interessanti. Oltre ad avere a bordo un processore “Plus" targato Qualcomm, il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4 saranno anche affiancati da un nuovissimo foldable. Gli smartphone pieghevoli Samsung 2022, quindi, saranno tre.

Z Fold 4 e Z Flip 4 dovrebbero essere in gran parte simili ai loro predecessori, con alcune lievi modifiche al display, al peso e al modulo fotografico. Inoltre, non è ancora chiaro se lo Z Fold 4 integrerà nella scocca la stilo S-Pen. Tuttavia, il noto leaker Ice Universe su Twitter ha dichiarato che entrambi i pieghevoli adotteranno una nuova versione dello Snapdragon 8 Gen 1 costruito non da Samsung ma da TSMC. Inoltre, stando ad un’indiscrezione del noto giornale online GalaxyClub, il colosso sudcoreano si sta preparando al lancio di un terzo foldable, noto come “N4" (il “4" si dovrebbe riferire al dispositivo, che farebbe parte della quarta generazione dei pieghevoli di Samsung).

Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4: quale chip?

Il nuovo chipset a bordo dei foldable di Samsung dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1+ e verrà costruito da TSMC. Oltre a portare in dotazione diversi miglioramenti, il nuovo chipset rappresenterebbe un punto di svolta per le ultime generazioni di pieghevoli di Samsung, che hanno sempre utilizzato il medesimo processore flagship dell’anno della gamma Galaxy S.

Per fare un esempio, il pieghevole Galaxy Z Fold 3 ha a bordo lo stesso Snapdragon 888 che ritroviamo nella serie di smartphone Galaxy S21, nonostante il chip Snapdragon 888+ fosse già disponibile al momento lancio. Quest’anno, invece, i nuovi foldable useranno l’ultimo chip disponibile.

“N4": come sarà

Come anticipato, Samsung ha in serbo altre sorprese. Quest’anno, infatti, potrebbe presentare anche un terzo di pieghevole, attualmente noto solo come “N4“. Purtroppo, oltre alla presunta sigla identificativa, dell’ulteriore foldable dell’azienda asiatica non abbiamo ulteriori informazioni.

Tuttavia, Samsung durante il CES (International Consumer Electronics Show di Las Vegas, svoltosi all’inizio di gennaio) ha mostrato alcuni nuovi design che rappresentavano un display arrotolabile e dei dispositivi con display a doppia piegatura. Seppur degni di attenzione, questi prototipi potrebbero non essere in alcun modo riferiti al nuovo presunto foldable di quarta generazione di Samsung.

Quel che è certo, però, è che nelle prossime settimane assisteremo ad una notevole crescita dei rumor su questo presunto Samsung “N4".