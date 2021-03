Problemi ad Android, tutte le app crashano: come risolvere

Da ieri sera molti smartphone Android si comportano in modo molto strano: la maggior parte delle app, non appena viene aperta, va subito in crash. Non è un problema di un singolo produttore, anche se a rendere nota la soluzione ci ha pensato Samsung su Twitter, e neanche della singola app: succede a Gmail, alla ricerca Google, all’app di Amazon, Instagram, Facebook, Youtube e tutte le altre app che accedono a Internet, tanto è vero che in molti hanno creduto si trattasse di un down generale di tutte queste app.

Ma non è così: il problema sembra derivare da un aggiornamento poco riuscito della componente Android System WebView, un pezzetto del sistema operativo mobile di Google che ha il compito di mostrare pagine e contenuti Web all’interno delle app. In pratica tutte le app che mostrano all’utente qualcosa proveniente da Internet (e vi sfidiamo a trovarne una che oggi non lo fa), chiamano per questo scopo Android System WebView e, di conseguenza, vanno in crash. Google è al corrente di questo problema e sta lavorando ad una soluzione, nel frattempo è possibile ritornare a usare le app normalmente disistallando l’aggiornamento problematico di Android System WebView.

Android: come risolvere il problema delle app

Per disinstallare l’aggiornamento di Android System WebView che sta creando tanti problemi dobbiamo andare su Impostazioni > App > Mostra tutte le app. Le app istallate saranno mostrate in ordine alfabetico, quindi Android System WebView sarà una delle prime.

Una volta entrati dentro Android System WebView dobbiamo fare tap su menu principale (quello con i tre puntini in alto a destra) e scegliere “Disinstalla aggiornamenti“. A questo punto il problema dovrebbe risolversi da solo, ma se non succede possiamo riavviare lo smartphone.

App che crashano: la soluzione definitiva di Google

Quanto fatto fino ad ora permette all’utente di tornare ad usare le app Android istallate sul suo smartphone regolarmente. Ma è una soluzione temporanea: quella definitiva c’è ed è il nuovo aggiornamento di Android System WebView rilasciato a tarda notte italiana da Google.

Per istallare questo aggiornamento (che sostituisce quello col bug che fa crashare le app), dobbiamo andare sul Play Store e cercare gli aggiornamenti per tutte le app. Non è detto che per il nostro smartphone sia già disponibile l’aggiornamento, quindi è bene provare più volte nel corso della giornata.