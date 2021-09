Problemi di connessione: come risolverli e cambiare operatore Internet

I problemi di connessione su Internet ai quali si può andare incontro ogni giorno possono essere dovuti a motivazioni differenti: si potrebbe trattare di un down da parte del proprio operatore telefonico, così come di malfunzionamenti alla propria rete domestica.

Nel caso in cui non si dovesse riuscire a connettersi a Internet, ci sono diverse cose che si possono fare per cercare di risolvere il problema: vediamo di seguito quali sono le principali e cosa fare qualora non si dovesse riuscire a intervenire positivamente.

Problemi di connessione: trucchi per risolverli in autonomia

Abbiamo detto che in alcuni casi i problemi di connessione potrebbero essere legati a qualcosa che non va all’interno della propria abitazione: potrebbe trattarsi di problematiche di poco conto, risolvibili con check immediati e semplici da eseguire.

La prima operazione suggerita consiste nel controllo dei cavi: si tratta di un consiglio in apparenza banale, ma il fatto di sganciare i cavi della rete in modo accidentale non è un’ipotesi da scartare del tutto. I cavi potrebbero anche essere (molto semplicemente) fissati male, oppure essersi deteriorati per l’uso.

Il secondo suggerimento consiste nel controllo del router: nel caso in cui la connessione non dovesse funzionare, dovrebbe essere presente una spia di colore rosso. In altri casi, potrebbe solo trattarsi di un’interruzione temporanea del modem. Sarà sufficiente spegnerlo e riaccenderlo dopo pochi secondi per risolvere il problema della connessione assente.

La connessione potrebbe anche nel funzionare a causa di un problema legato al proprio computer: la prima azione che si suggerisce di praticare consiste (ancora una volta) nello spegnere e riaccendere il device e controllare se il segnale della connessione si attiva in automatico.

Nell’ipotesi in cui sul router dovessero esserci delle spie verdi, ma il computer non dovesse essere in grado di accedere a Internet, allora sarebbe meglio collegarsi direttamente al router con l’utilizzo di un cavo Ethernet. Se questa operazione dovesse andare a buon fine, allora significa che il problema di connessione è relativo al Wi-Fi del proprio PC.

Contattare l’assistenza clienti del proprio operatore Internet casa

Come anticipato nelle righe iniziali, non sempre i motivi alla base di un malfunzionamento della rete Internet sono riconducibili a cause che dipendono dal consumatore finale: potrebbe, infatti, trattarsi di un down della rete a livello locale o nazionale, dovuto a motivazioni di diverso tipo, quali per esempio il maltempo.

In queste evenienze, se dopo aver sperimentato uno dei tentativi che sono stati proposti nelle righe precedenti, si dovessero avere ancora problemi di connessione, allora sarebbe meglio contattare il numero dedicato dell’assistenza clienti del proprio operatore di telefonia fissa.

In questo modo, si avrà la possibilità di conoscere nel dettaglio:

se si tratta di un problema momentaneo, che l’operatore risolverà nel più breve tempo possibile;

se sarà necessario l’intervento di un tecnico specializzato.

Si ricorda, inoltre, che ogni operatore di telefonia fissa offre canali differenti dedicati all’assistenza clienti, i quali consistono non solo nel classico numero di telefono da contattare, ma anche nell’assistenza diretta sui social network, tramite email o bot.

Cambiare operatore di telefonia fissa: consigli utili

Le offerte Internet casa si muovono a grande velocità e seguono l’andamento dei prezzi di mercato da un lato, e delle esigenze degli utenti dall’altro. Questo significa che una connessione attivata diversi anni fa, con un router di vecchio stampo, potrebbe non essere più adeguata rispetto agli standard attuali.

Quanto appena detto rappresenta uno dei motivi per i quali cambiare operatore di telefonia fissa rappresenta sempre una soluzione ottimale. Tra i motivi principali, si annoverano:

il fatto che si potrà accedere a una connessione migliorativa in termini di velocità di rete, per esempio passando da una vecchia offerta di tipo ADSL a una in fibra ottica;

i vantaggi dal punto di vista economico: nel corso degli ultimi anni, anche in relazione al crescente bisogno di connettività generato dalla pandemia, i costi delle offerte Internet casa non hanno fatto altro che diminuire.

Attivare una nuova offerta oggi, approfittando anche degli sconti disponibili nel caso di sottoscrizione online, è davvero molto conveniente.

Scopri quali sono le migliori offerte Internet casa disponibili online

Elenchiamo di seguito alcuni suggerimenti che potrebbero tornare molto utili in questi casi: