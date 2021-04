Promozioni Internet Casa: 5 offerte per non sbagliare

Attivare una promozione Internet casa con la quale navigare alle maggiori velocità disponibili è molto più semplice rispetto al passato, grazie agli avanzamenti tecnologici e a una sempre maggiore diffusione della tecnologia in fibra ottica.

Uno dei metodi migliori per riuscire non solo a risparmiare sulla propria offerta Internet casa ma anche a migliorare il servizio consiste nell’effettuare una comparazione tra quelle disponibili e nel passare a un nuovo operatore di telefonia fissa.



Nel momento in cui si individua una promozione migliore rispetto a quella che si possiede già per quel che riguarda il prezzo mensile da sostenere, si consiglia di effettuare sempre anche la verifica della copertura di rete in modo tale da conoscere in anticipo a quale velocità di rete si potrà navigare.

Quali sono, dunque, le migliori promozioni Internet casa del momento, le quali possono essere sottoscritte direttamente online? Vediamo di seguito quali sono quelle individuate tramite l’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it.

1. Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone propone una promozione Internet casa chiamata Internet Unlimited, disponibile al costo di 27,90 euro al mese, nella quale è inclusa una connessione senza limiti e il modem con Wi-Fi Optimizer, che si riceverà gratuitamente presso la propria abitazione.



Si tratta di una tariffa senza vincoli, che sarà possibile attivare online, e che potrà essere personalizzata in modi differenti:

con 2 soli euro in più al mese, quindi pagando un costo pari a 29,90 euro al mese sarà possibile aggiungere le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

al costo fisso mensile di 39,90 euro si potrà invece attivare Giga Family Infinito Edition la quale, oltre al piano base Internet casa, comprende anche una SIM con Giga, minuti e messaggi senza limiti (il cui costo di attivazione è di 6,99 euro);

si potrà scegliere anche tutta una serie di servizi legati all’intrattenimento, che vanno dai contenuti sportivi alle serie TV e agli show più amati di Sky, in modo tale da poter soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

2. TIM Super Fibra

La promozione Internet casa di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese e si contraddistingue per:

la possibilità di poter navigare alla velocità della fibra FTTH nelle zone che sono coperte da tale tecnologia di rete, in grado di raggiungere 1 Giga in download (in alternativa, si potrà comunque optare per la promozione di tipo FTTC o ADSL);

le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza dover pagare il canone telefonico;

il modem TIM HUB+, che si riceverà in comodato d’uso gratuito e che è in grado di garantire la stessa copertura in ogni angolo della propria abitazione, a prescindere dalla distanza;

il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.



L’offerta, che non prevede costi di attivazione, permetterà di attivare TIM Unica, con la quale sarà possibile avere Giga illimitati sul proprio smartphone e 6 mesi gratuiti di Mondo Disney+. Si potrà, inoltre, scegliere di attivare Mondo Intrattenimento, un abbonamento aggiuntivo che, al costo di 14 euro al mese, permette di avere al contempo Netflix, Disney+, i contenuti di TIMVISION e il TIMVISION Box gratuito.

3. Super Fibra di WINDTRE

Anche la promozione in fibra ottica di tipo FTTH proposta da WINDTRE si chiama Super Fibra e ha un costo mensile di 28,99 euro.

Nel pacchetto sono inclusi:

la massima velocità di navigazione che, nelle zone coperte, permette di navigare fino alla velocità di 1 Giga in download;

la connessione a Internet illimitata, così come le chiamate da rete fissa, valide verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

il modem Wi-Fi 6 incluso.

L’abbonamento non prevede alcun costo di attivazione e permette di usufruire dei contenuti di Amazon Prime Video gratuitamente per un anno intero. La Super Fibra di WINDTRE può essere resa ancora più potente con l’acquisto, a soli 2 euro in più al mese, del Wi-Fi Extender, strumento in grado di amplificare le prestazioni della propria rete domestica in tutta l’abitazione.

4. NeXXt Casa di Fastweb

La promozione Internet casa proposta da Fastweb, chiamata NeXXt casa, ha un costo pari a 29,95 euro al mese e permette di navigare alla massima velocità attualmente possibile per una rete in fibra ottica FTTH, ovvero 2,5 Giga in download.



La tariffa comprende:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

il WOW Space gratuito;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem FASTGate;

l’assistenza clienti MyFastweb;

l’assenza di costi di attivazione.

Anche questa promozioni Internet casa potrà essere personalizzata in modo differenti, per esempio con:

l’aggiunta di una SIM mobile, contenente 70 Giga e minuti illimitati, che è disponibile al costo di 7,95 euro al mese e permette di navigare da mobile con la rete di tipo 5G. Nel caso in cui si scegliesse di aggiungerla al piano base di Internet, quest’ultimo avrebbe un costo scontato pari a 25,95 euro al mese;

NOW Entertainment, i cui contenuti sono gratuiti per i primi 3 mesi e poi disponibili al costo di 9,99 euro al mese;

DAZN, che è gratis per i primi 3 mesi e poi ha un costo mensile di 8,99 euro (scontato rispetto a quello canonico che corrisponde a 9,99 euro).

5. Sky Wifi

La fibra di Sky ha avuto un discreto successo negli ultimi tempi, al punto che oggi è in grado di coprire più di 1.500 città. La promozione base ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

la navigazione senza limiti alla velocità della fibra FTTH;

lo Sky Wifi Hub, che permette di ottimizzare la connessione in ogni ambiente domestico.

L’abbonamento Internet casa di Sky potrà essere personalizzato con l’attivazione di un’offerta legata all’intrattenimento. Per esempio: