Promozioni sui telefoni a rate con i provider: modelli, offerte e come valutare

Trovare un cellulare in offerta oggi è una possibilità che viene garantita da un gran numero di negozi e catene specializzate nel settore. A queste ultime, si affiancano le offerte cellulari e smartphone sottocosto proposte dagli operatori di telefonia mobile.

Si tratta delle cosiddette offerte con smartphone incluso, le quali permettono, oltre a poter attivare una promozione per la telefonia mobile conveniente e interessante, di poter acquistare uno smartphone a rate.

In genere i modelli disponibili sono di ultima generazione, ma si possono anche trovare smartphone di qualche anno fa, se si vuole pagare di meno. Si potrebbe inoltre trattare di offerte con telefono senza anticipo, oppure di offerte che prevedono un piccolo anticipo, e il pagamento a rate.

Scopri e confronta le migliori promozioni telefoni

Promozioni telefoni: offerte WINDTRE con telefono incluso

Una delle migliori offerte con smartphone incluso proposta da WINDTRE è Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay (quindi con addebito diretto su conto o carta), la quale ha un costo di 24,99 euro al mese e include:

Giga illimitati in 5G;

la protezione furto inclusa;

il call center senza attese;

minuti illimitati;

200 SMS.

Questa offerta permette di poter acquistare a rate, l’iPhone 14 Pro, ricevendo uno sconto di 90 euro e pagando rate da 32,99 euro al mese.

Troviamo poi un’offerta in edizione limitata, ovvero Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay, la quale comprende la protezione furto inclusa, 200 Giga, call center senza attese, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 16,99 euro al mese, in offerta invece di 18,99 euro al mese.

Si potrà scegliere tra diversi modelli Oppo, Apple e Samsung e avere la protezione furto incluso per un periodo di 24 oppure di 30 mesi.

Un’altra offerta da considerare è Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition, la quale ha un costo scontato di 14,99 euro al mese e include:

protezione furto;

200 Giga in 5G;

Call Center senza attesa;

minuti illimitati e 200 SMS.

In questo caso, si potrà scegliere tra diversi modelli di Samsung, come per esempio Galaxy S22 da 128 GB 5G, con 50 euro di sconto e rata mensile da 19,99 euro, oppure Galaxy S22 Ultra da 128 GB 5G con sconto da 60 euro e rata mensile pari a 26,99 euro. Queste soluzioni sono con anticipo zero. La protezione (garanzia Europ Assistance) potrà avere una durata di 24 o di 30 mesi.

Promozioni telefoni: TIM offerte con smartphone incluso

Quali sono le offerte con smartphone incluso 2022 TIM? Sul sito dell’operatore, sono disponibili due sezioni davvero interessanti. La prima è una sezione outlet e permette di visionare le occasioni di fine serie disponibili solo online, fino ad esaurimento scorte.

Saranno previsti sconti eccezionali, su tantissimi prodotti fuori listino. La seconda, invece, è la sezione Offerte WOW, la quale prevede straordinarie promozioni valide solo per un periodo limitato su tantissimi prodotti delle migliori marche, con prezzi imperdibili anche sui nuovissimi modelli di Smartphone e Tablet, fino ad esaurimento scorte.

In entrambi i casi, si avrà diritto a:

spedizione gratuita;

garanzia per un periodo di 24 mesi;

pagamento sicuro.

Basterà quindi scegliere una delle promozioni TIM, come per esempio quelle 5G, solo Giga, Giga e minuti, all inclusive, per giovani, e il modello di smartphone che si vorrebbe acquistare, pagandolo a rate, con o senza anticipo.

Confronta le promozioni con le quali avere uno smartphone incluso

Offerte con smartphone incluso 2022 Vodafone

Alle offerte Vodafone sarà possibile associare una serie di smartphone, a scelta tra iPhone, Samsung Galaxy, Honor, Huawei, Xiaomi, OPPO, che potranno essere pagati in comode rate mensili.

Per esempio, scegliendo il modello Samsung Galaxy S22 5G, da 128 Giga, si potrà pagare un anticipo di 69,99 euro e avere subito lo smartphone, per poi concludere l’acquisto con 24 rate da 18,99 euro al mese.

Al modello, si dovrà poi abbinare una delle offerte dell’operatore, come Red Pro, che permette di avere lo smartphone pagando un anticipo di 34,98 euro e rate da 14,99 euro per 24 mesi.

Questa promozione prevede 50 Giga mensili in 5G, minuti e messaggi senza limiti, anche in zona Ue, il Vodafone Club incluso con SmartPay.

Promozioni telefoni: scopri come avere uno smartphone a rate e con chi

Offerte con smartphone incluso Iliad

A tutte le promozioni dell’operatore Iliad, invece, che potranno essere attivate da tutti, sia sui nuovi numeri sia in portabilità, potranno essere associati diversi modelli di iPhone, che si potranno comprare:

in un’unica soluzione;

in 30 rate mensili.

Per esempio, è disponibile il modello iPhone 13 Pro al costo di 1.179 euro, oppure con anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro.