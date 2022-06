Proscenic T21, la friggitrice ad aria smart al minimo storico: offerta top su Amazon

Il mercato delle friggitrici ad aria è rapidamente cresciuto nel corso degli ultimi anni, tanto che in molte case questo piccolo elettrodomestico è diventato un accessorio indispensabile per cucinare. I modelli oggi disponibili in commercio permettono di effettuare diverse tipologie di cotture e, in diversi casi, possono essere sincronizzati con smartphone e assistenti vocali.

È il caso, ad esempio, della friggitrice ad aria Proscenic T2, modello top di gamma che mette a disposizione un ricettario digitale (con la possibilità di aggiungerne altre “a mano") e la compatibilità con l’assistente vocale Alexa. Un piccolo elettromestico tanto versatile quanto conveniente: grazie allo sconto top di oggi su Amazon, il prezzo di questa friggitrice ad aria smart è letteralmente crollato, toccando il punto più basso di sempre. Insomma, un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Proscenic friggitrice ad aria T21: caratteristiche e funzionalità

Tra i principali punti di forza c’è il cestello da 5,5 litri di capienza e rivestimento antiaderente in teflon, che consente di cuocere senza problemi anche le pietanze più grandi e voluminose. Cestello che, al termine della cottura (e una volta raffreddato), può essere anche lavato direttamente in lavastoviglie. Grazie al sistema di ventilazione che consente di distribuire uniformemente il calore all’interno del cestello, sarà così possibile preparare ogni tipo di manicaretto, in maniera salutare e utilizzando solamente una minima quantità di olio.

La possibilità di regolare manualmente la temperatura consente poi di preparare piatti diversi a seconda delle necessità. La friggitrice ad aria Proscenic T21 può essere utilizzata, ad esempio, realizzare dei gustosi arrosti; o, ancora, per decongelare alimenti e, addirittura, preparare dolci. Non mancano poi le modalità preimpostate – i cosiddetti preset – grazie ai quali impostare automaticamente temperatura e durata della cottura in base al cibo inserito nel cestello.

L’aspetto però più interessante della friggitrice ad aria in offerta su Amazon è la possibilità di sincronizzarla con lo smartphone e con Alexa, così da poterla controllare e gestire a distanza dallo schermo del telefonino o con semplici comandi vocali. L’app Proscenic mette a disposizione degli utenti italiani ben 29 ricette “già pronte": basterà selezionarne una per impostare in maniera automatica temperatura e durata della cottura e avviare il preriscaldamento. Sempre dall’app, poi, è possibile “costruire" delle ricette fai-da-te, da utilizzare poi ogni volta che si vorrà.

La compatibilità con Alexa, invece, consente di avviare a distanza il piccolo elettrodomestico: se, ad esempio, siamo in camera da letto e abbiamo dimenticato di avviare la cottura, basterà chiedere supporto all’assistente vocale di Amazon e il gioco è fatto.

Proscenic, la friggitrice ad aria smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

La friggitrice ad aria di Proscenic è oggi più conveniente che mai. Merito dello sconto Amazon che quasi ne dimezza il prezzo: il -45% che il gigante del commercio elettronico garantisce fa crollare il prezzo al di sotto dei 100 euro (il punto più basso mai raggiunto sulla piattaforma di ecommerce). Per comprare la Proscenic T21 bastano infatti 99 euro, con un risparmio sul listino di ben 80 euro.

Proscenic T21, friggitrice ad aria con cestello da 5,5 litri, con ricettario digitale e compatibile con Alexa