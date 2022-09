Proscenic T21, friggitrice smart a prezzo mini: sconto irresistibile

Da diverso tempo a questa parte hanno preso sempre più spazio nelle cucine degli italiani. Le friggitrici ad aria sono diventate, in un lasso temparale relativamente breve, tra gli elettrodomestici preferiti degli aspiranti cuochi nostrani.

La friggitrice ad aria Proscenic T21 in offerta su Amazon è l’ideale, se cercate un dispositivo che vi permetta di preparare manicaretti per tutta la famiglia. E non solo: le molteplici modalità di funzionamento consentono non solo di friggire con un utilizzo di olio molto limitato, ma anche di cuocere dolci, di essiccare carne e molto altro ancora. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico, poi, diventa conveniente come non mai.

Proscenic T21 scheda tecnica: caratteristiche tecniche e funzionalità

La friggitrice ad aria del produttore cinese raggiunge velocemente i 205 gradi centigradi di temperatura e, grazie al sistema di aereazione, il calore viene distribuito all’interno del cestello per una cottura uniforme e veloce. In questo modo, la tecnologia TurboAir permette di creare uno strato croccante sulla superficie della pietanza e mantenere all’interno succhi e sapori. Le pietanze saranno così croccanti all’esterno e soffici e saporiti all’interno.

Grazie alle otto modalità di cottura preimpostate, poi, sarà semplicissimo realizzare pietanze saporite con qualunque ingrediente. Grazie al display LED One-Touch sarà semplice trovare il programma di cottura desiderato e seguire le varie fasi di cottura. Sarà così possibile preparare patatine fritte, pollo arrosto, torte e carni essiccate nel giro di pochi minuti: sarà sufficiente mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere la modalità di cottura e avviare la friggitrice.

Tra i punti di forza della friggitrice ad aria smart del produttore cinese c’è indubbiamente il cestello: la capienza da 5,5 litri permette infatti di preparare le pietanze più differenti, garantendo così una cottura uniforme e veloce. Il cestello può poi essere rimosso in pochissimi secondi e messo direttamente in lavastoviglie: il materiale antiaderente in teflon non subirà danni e potrà essere riutilizzato per centinaia e centinaia di volte ancora.

Non mancano poi le funzionalità smart, che permettono di utilizzare la friggitrice ad aria anche a distanza. Grazie all’app, ad esempio, sarà possibile scegliere una delle decine di ricette presenti nel database e infornare la pietanza: sarà poi la friggitrice a occuparsi di regolare le impostazioni affinché tutto venga cucinato alla perfezione. La compatibilità con Alexa, invece, permette di controllarne le funzioni con semplici comandi vocali.

Friggitrice ad aria a metà prezzo su Amazon: offerta e sconto top

Un elettrodomestico estremamente valido e versatile, dunque, che vi permetterà di realizzare deliziosi manicaretti con poco tempo e il minimo sforzo. E mai così conveniente: grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico, infatti, la Proscenic T21 tocca il minimo storico da diverso tempo a questa parte. La friggitrice smart è disponibile con uno sconto del 42% sul listino e costa 104 euro. Acquistarla oggi è così decisamente conveniente: costa ben 75 euro in meno.

Prosceni T21, friggitrice ad aria smart, con cestello da 5,5 litri e controllo da app