Proscenic T21, con lo sconto è la friggitrice ad aria per tutti

La friggitrice ad aria ha introdotto nelle case degli italiani un nuovo modo di cucinare basato sull’uso di pochi grassi, sulla velocità e recentemente, anche su funzioni smart prima impossibili. In più, la friggitrice ad aria, ha aperto le porte della cucina anche ai meno esperti, infatti grazie alle app, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con gli accessori elettronici e qualche ingrediente in casa, può cicinare i propri piatti preferiti. Ha questa facilità di uso anche la friggitrice ad aria Proscenic T21, uno dei modelli best seller su Amazon che, grazie all’offerta in corso, è ora in vendita ad un prezzo bassissimo.

Proscenic T21 – Potenza 1700W – Cestello 5,5L

Proscenic T21 friggitrice ad aria: com’è fatta

La friggitrice ad aria Proscenic T21 ha una potenza di 1.700W, è di forma cubica e ogni lato misura circa 31 cm. Il cestello in acciaio è quadrato e la capacità è di 5,5 Litri, c’è quindi spazio sufficiente per cuocere alimenti per 3-5 persone. Le temperature passano da un minimo di 77 gradi centigradi, per mantenere in caldo gli alimenti già cotti, ad un massimo di 205 gradi centigradi, temperatura utile per la sigillatura dei cibi (la famosta crosticina).

Sulla parte anteriore della friggitrice Proscenic T21 si trova il display LED con i comandi touch, che consente di impostare le cotture e di seguirne lo stato di avanzamento.

Con la tecnologia Turbo Air viene eseguita la sigillatura dei cibi ad alta temperatura, per circa 3-5 minuti, per poi proseguire con la cottura vera e propria nei tempi indicati dalla ricetta. Questo metodo permette di ottenere l’effetto fritto croccante fuori e morbido dentro.

Acquistando a parte gli accessori, con la Proscenic T21 si possono cuocere tutti i cibi, non solo le classiche patatine fritte. Grazie alle teglie (a secchiello o rotonda) è possibile cuocere ad aria anche dolci come crostate o pizza; con il tappetino in silicone si preparano i muffin, con un vassoio speciale si cuociono le uova mentre con la coppia di griglie si possono cuocere bistecche o pollo allo spiedo.

La parte smart è gestita dall’app Proscenic dalla quale è possibile impostare 8 cotture, attingere alle ricette precaricate (e personalizzarle), inserire nuove ricette, impostare le cotture con un anticipo di 12 ore. Proscenic T21, infine, risponde anche ai comandi vocali di Amazon Alexa.

Friggitrice ad aria Proscenic T21: l’offerta Amazon

La friggitrice ad aria Proscenic T21 ha un prezzo di listino di 130 euro, che è già ottimo, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile averla nella propria cucina al prezzo di 104 euro (-20%, -26 euro). A meno di così è difficile trovare una friggitrice elettrica paragonabile alla Proscenic T21.

