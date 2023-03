Proscenic T22, la friggitrice ad aria al minimo storico: è da acquistare subito

Torna in offerta e con un super sconto la friggitrice ad aria Proscenic T22, uno dei prodotti più desiderati e acquistati su Amazon negli ultimi mesi. E lo fa con un super prezzo grazie allo sconto del 29% che fa toccare nuovamente il minimo storico. Inutile dire che per la friggitrice si tratta anche di uno dei migliori prezzi web, con in più tutte le garanzie offerte dal sito di e-commerce, dalla consegna in tempi super rapidi alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

La friggitrice ad aria smart Proscenic T22 ha tutte le caratteristiche in regola per essere il vostro nuovo elettrodomestico. Sappiamo molto bene che le friggitrici ad aria stanno spopolando nell’ultimo periodo: sono facili da utilizzare, offrono tante funzionalità e permettono di cucinare in poco tempo una grande varietà di piatti. E soprattutto in modo salutare: riduce del 90% il grasso contenuto negli alimenti. E ha le dimensioni ideali: è possibile cucinare pietanze per 4-5 persone. L’offerta potrebbe terminare presto, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Proscenic T22: la scheda tecnica e le funzionalità

Non una semplice friggitrice ad aria. Proscenic T22 è uno dei modelli più avanzati disponibili sul mercato, con tecnologie innovative che permettono di cucinare tantissimi piatti in pochissimo tempo. Come ad esempio la tecnologia TurboAir, sette volte più efficace della normale tecnologia di circolazione dell’aria. Questo permette di cucinare piatti velocemente e utilizzando fino al 90% in meno di olio rispetto a una friggitrice classica. Quindi le pietanze sono più salutari e contengono meno grassi.

Molto semplice da utilizzare grazie allo console di comando touch con 11 programmi disponibili e facili da impostare: patatine fritte, pollo, bistecca, verdura, pesce, gamberetti, pizza, pancetta, anelli di cipolla, torta, pane tostato. Inoltre è possibile combinare più funzioni: preriscaldare e tenere in caldo, oppure cucinare e rendere il cibo più croccante.

La friggitrice ad aria Proscenic T22 è anche smart. La puoi controllare da remote utilizzando l’app per lo smartphone oppure con i comandi vocali grazie al supporto agli assistenti Alexa e Google Assistente. Nell’app sono presenti anche ricette facili da cucinare e che puoi personalizzare in base ai tuoi gusti.

Il cestino della friggitrice ad aria è realizzato con materiali che sono privi di sostanze nocive e lo si può lavare facilmente nella lavastoviglie. Le dimensioni sono ideali per cucinare pietanze per 4-5 persone.

Proscenic T22 in offerta al minimo storico: offerta e sconto

Una delle migliori offerte del momento per una friggitrice ad aria. Oggi troviamo la Proscenic T22 in offerta a un prezzo di 99€ con uno sconto del 29%. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e solo per questo bisognerebbe approfittarne subito. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

