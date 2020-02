PS5, arriva il sito ufficiale. Presentazione imminente

5 Febbraio 2020 - Dopo aver svelato in anteprima mondiale il nuovo logo della PlayStation 5 sul palco del CES 2020 di Las Vegas è la volta del sito ufficiale. In realtà niente di nuovo all’orizzonte. Si tratta solamente di una pagina web che rimanda al lancio prossimo venturo che avverrà durante le feste natalizie del 2020, notizia ormai confermata da tempo.

Il colosso giapponese non è ancora pronto a svelare completamente al mondo la console di nuova generazione, ma sta lavorando alacremente per farlo nel più breve tempo possibile. Dalla pagina web non si ricava nessuna nuova informazione nemmeno sulle caratteristiche tecniche, ma è stata confermata la retrocompatibilità con la PS4, notizia che non può che rendere felici gli utenti della console. Per ora Sony invita fan ed appassionati ad iscriversi alla newsletter (ma la funzione è disabilitata) per restare informati e ricevere gli aggiornamenti sull’imminente presentazione della PlayStation 5.

PS5 uscita Natale 2020

Dopo mesi di speculazioni, rumors ed indiscrezioni viene così confermata la finestra di lancio della nuova PlayStation 5 che sarà disponibile a ridosso delle prossime feste natalizie, magari anticipandone i tempi in modo da poter essere già acquistata a partire dal mese di novembre 2020 in concomitanza con il Black Friday. Staremo a vedere. Pochi ancora gli indizi a nostra disposizione, la stessa pagina internet appena pubblicata online è ancora “work in progress“, non è infatti possibile iscriversi a nessuna newsletter nonostante il testo invita gli utenti a farlo al più presto possibile.

PS5: a breve la presentazione ufficiale?

Sono in molti a confidare nell’imminente presentazione della PS5. Alcuni leaker, i soliti ben informati, davano per scontato un evento dedicato alla PS5 per la fine del mese di febbraio. Ma questo messaggio pubblicato online sul sito ufficiale della console smonta qualsiasi congettura e illazione diffusa in rete.

L’evento dedicato alla presentazione della nuova PlayStation avverrà nel mese di marzo come sostengono altre indiscrezioni comparse sempre online? Per ora non è dato sapere, certo è che la Sony stessa, pubblicando un sito ufficiale ancora del tutto incompleto dedicato alla nuova consolle, voglia mettere un freno alle fake news e ai rumors che danno per certo l’incombente lancio? Del resto lo dice Sony stessa: “Abbiamo iniziato a condividere alcune delle incredibili funzionalità che puoi aspettarti da PlayStation 5, ma non siamo ancora pronti a svelare completamente la nuova generazione di PlayStation”. A buon intenditor poche parole.