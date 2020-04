PS5, c'è la data (quasi) ufficiale per la presentazione

Prezzo, design e data di uscita. Mancano all’appello solo questi tre elementi per conoscere tutto, veramente tutto della nuova e attesissima PlayStation 5. Tra indiscrezioni, rumor e dichiarazioni ufficiali diffuse in questi mesi di attesa abbiamo scoperto tutto, o quasi, sulla nuova PS5: caratteristiche tecniche, novità introdotte, innovazioni, ma ancora non conosciamo né il prezzo, né la fatidica data di uscita della console di nuova generazione di casa Sony.

Ma una nuova rivelazione appena diffusa online sembrerebbe fare chiarezza sulla presentazione ufficiale della PS5 azzardando una data. Sony starebbe pensando di lanciare la PlayStation 5 a inizio giugno, in concomitanza dell’uscita della rivista Officiale PlayStation Magazine UK. Questo vorrebbe dire che manca poco più di un mese per scoprire finalmente il design della PlayStation 5, uno degli ultimi pezzi per avere il puzzle completo.

PS5: quando verrà presentata

L’ultima news relativa alla data della presentazione ufficiale della PlayStation 5 arriva da una “gola profonda” molto affidabile. Jeffrey Grub, giornalista di GamesBeat, ha affermato che il lancio ufficiale della nuova console nipponica avverrà il prossimo 4 giugno, una data credibile per molti e in linea con quanto previsto durante le scorse settimane e che sembrerebbe coincidere con l’uscita del numero di giugno della rivista dedicata al mondo della PS Official PlayStation Magazine UK che, a quanto sembra, dovrebbe svelare una serie di informazioni legate ai nuovi titoli che verranno lanciati insieme alla nuova consolle.

Le rivelazioni di Jeffrey Grub vanno prese, come al solito con le molle, anche se altre indiscrezioni sembrerebbero confermare la presentazione ufficiale della PlayStation 5 in un periodo compreso tra metà maggio e metà giugno.

Quanto costerà la PlayStation 5?

Deutsche Bank prima e Bloomberg poi, hanno provato a rispondere a questa domanda nei mesi scorsi avanzando in due distinti report le loro valutazioni. Il costo della PS5 stimato dalla banca tedesca si aggirava intorno ai 499 dollari, mentre per Bloomberg solo il costo di produzione della PlayStation 5 dovrebbe attestarsi intorno ai 450 dollari. E quindi? Quanto costerà la Playstation 5? Beh, dai dati attualmente a disposizione possiamo dedurre che, quasi sicuramente, il prezzo della consolle di nuova generazione della casa giapponese si aggirerà intorno ai 500 dollari, ma non sarà mai di 399 dollari come avvenne con il lancio della PS4.