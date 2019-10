PS5, data di uscita rimandata? Ecco il perché

18 Ottobre 2019 - Brutte notizie per i fan e gli appassionati della PlayStation. A quanto sembra la PS5 potrebbe arrivare più tardi del previsto. Se fino a pochi giorni fa molteplici rumors e indiscrezioni apparse online davano quasi per scontato il lancio della console nipponica a ridosso delle feste natalizie del 2020, adesso le cose sembrano cambiare. Inizialmente esperti e analisti erano convinti che la PS5 venisse lanciata a ridosso del Black Friday 2020 (ultima settimana di settembre), ma nelle ultime settimane le cose stanno cambiando.

Sfruttare il clamore del Black Friday 2020 aiuterebbe l’azienda giapponese a partire con il “botto”, ma al momento non c’è sicurezza sul fatto che la PS5 sia pronta per fine novembre. Sony sarebbe più convinta ad aspettare qualche settimana in più per lanciare una versione stabile della console. L’obiettivo è non commettere errori che potrebbero inficiare il corretto funzionamento della console al lancio.

PS5: le cause del ritardo

Secondo un recente rapporto diffuso dal magazine online TweakTown, che cita una fonte vicina a Sony non meglio specificata, l’azienda giapponese sta facendo il possibile per “mantenere le promesse” e arrivare preparata al lancio della console previsto per il dicembre 2020. Questa data, però, potrebbe essere posticipata a causa di un ritardo dovuto al tempo necessario per l’approvvigionamento dei chip AMD utili a produrre tutte le PS5 previste per il lancio iniziale. Non solo, la situazione sembrerebbe più ingarbugliata del solito in quanto le CPU Ryzen sono le stesse che verranno impiegate anche su Project Scarlett, la nuova console di Microsoft, anch’essa attesa per la fine del 2020. Riuscirà AMD a soddisfare simultaneamente le richieste di entrambi i giganti dell’elettronica? Per ora non è dato sapere e la stessa AMD non ha ancora dichiarato nulla in merito.

PS5: uscita posticipata?

Ovviamente siamo ancora in balia delle indiscrezioni e niente è dato né per certo, né tanto meno per ufficiale. Lo stesso report, pur citando fonti vicine a Sony, potrebbe risultare errato, non solo, anche i piani dell’azienda potrebbero cambiare nel tempo considerando che la finestra temporale annunciata è ancora molto ampia.

PS5: retrocompatibilità

Questa volta l’indiscrezione arriva direttamente dalla casa giapponese. La PlayStation 5 potrebbe essere lanciata sul mercato senza la tanto attesa retrocompatibilità. Se così fosse la PS5 non permetterebbe ai suoi utenti di giocare con i vecchi, ma ancora attuali, giochi della PlayStation 4. Ma a quanto sembra e nella migliore delle ipotesi, la PlayStation 5 inizialmente potrebbe disporre di una libreria assai limitata di giochi per PS4. Una libreria che verrebbe allargata piano piano nel tempo ricalcando la stessa strategia adottata da Microsoft in fatto di retrocompatibilità.