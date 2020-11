PS5 e PS5 Digital Edition su Amazon: gli ultimi aggiornamenti

PS5 e PS5 Digital Edition sono arrivate in vendita nei negozi il 19 novembre e sono andate sold out in pochissimo tempo. Gli store online sono andati in tilt per le troppe richieste di utenti: su Mediaworld si accede dopo aver atteso una coda online, mentre su Amazon la console risulta non disponibile

Per chi vuole acquistare una delle console next-gen di Sony però non tutto è perduto. Nonostante la grande attenzione che ha portato a esaurire le scorte appena dopo l’apertura delle vendite, sia nei negozi fisici che online, ci sono ancora delle possibilità. Amazon ha appena annunciato l’arrivo di nuove scorte della console, che è di nuovo disponibile alla vendita. La situazione è degenerata per Unieuro, il cui sito è andato in tilt e da diverse ore risulta in manutenzione, mentre GameStop ha annuncia di aver esaurito le scorte e che non sarà possibile fare pre-ordini online, né nei negozi. La piattaforma è letteralmente presa d’assalto e i due articoli si stanno esaurendo rapidamente. Prima che le scorte finiscano nuovamente, suggeriamo di acquistare la PlayStation 5 ai seguenti link o di monitorarli nel caso dovessero tornare nuovamente non disponibili:

PS5 e PS5 Digital Edition: nuove scorte su Amazon

Anche su Amazon le console PlayStation 5, sia classica che Digital Edition, sono andate a ruba. Le console al momento risultano non disponibili per l’acquisto e il messaggio “Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile”. Finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso: le nuove scorte sono arrivate e Amazon ha messo di nuovo in vendita la console next-gen di Sony.

PS5 e PS5 Digital sold out: cosa succede

A partire dalle 13 del 19 novembre la console PS5 e la versione PS5 Digita Edition sono arrivate in vendita sia nei negozi online che fisici ed è andata subito sold out, proprio come nel giorno dei pre-ordini. I siti web sono stati colti impreparati dall’altissima richiesta, che ha esaurito le scorte disponibili in pochissimo tempo, e molti sono andati in tilt.

In un primo momento, è stato impossibile accedere agli store online di Unieuro, Euronics, GameStop e Mediaworld: troppi gli utenti online per accaparrarsi la nuova console, che hanno intasato i server.

Il sito di Unieuro è andato in down e per almeno un’ora ha restituito il messaggio “Spiacenti, siamo in manutenzione”. Impossibile quindi acquistare una PlayStation 5, tantomeno qualsiasi altro prodotto in vendita. Stessa sorte anche per Euronics e GameStop, poi tornati online ma ormai con le scorte di PS5 terminate.

L’approccio di Mediaworld invece è stato ben diverso: per evitare il blocco del sito come i suoi competitor, ha organizzato un sistema di accesso allo store online con file di oltre 60mila utenti in coda. Per accedere, e ritrovarsi senza una PS5, è stato necessario attendere oltre 10 minuti il proprio turno per poi poter navigare per una sola sessione nel sito web.

