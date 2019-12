PS5, prima foto ufficiale: le novità

2 Dicembre 2019 - Manca ancora un anno alla presentazione ufficiale, eppure la PlayStation 5 continua a far parlare di sé. La console Sony è da tempo oggetto di indiscrezioni e anticipazioni che, con largo anticipo, ci hanno fatto conoscere caratteristiche tecniche e prezzo del dispositivo.

Ora, a completare un puzzle di cui si avevano già la gran parte dei pezzi, arriva la prima foto ufficiale della PlayStation 5. La console compare, con una strana forma a V, su Twitter, pubblicata da un utente solitamente ben informato su cosa accade all’interno delle segrete stanze del produttore di dispositivi elettronici giapponese. L’aspetto più interessante della foto, e anche il più curioso se vogliamo, è la forma a “V”, che conferma così alcune indiscrezioni circolate nei mesi passati.

Com’è la PlayStation 5: la foto

Questo weekend, @Alcoholikaust, un noto leaker, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter quella che sembra essere la prima foto ufficiale della PlayStation 5, o almeno un prototipo dell’attesa console. La foto non è un fake e le caratteristiche visibili della consolle sono state confermate dal giornalista Tom Warren della rivista online The Verge.

Il giornalista ha confermato che la foto è della PS5, ma nella sua versione “SDK”. Ossia dei prototipi che l’azienda giapponese ha inviato alle case sviluppatrici e ai programmatori per realizzare e testare i loro giochi. Il giornalista di Verge spiega come la forma a “V” della consolle è da imputare all’ottimizzazione del raffreddamento del dispositivo oltre ad agevolare gli sviluppatori durante le fasi di stress test che possono posizionarle tranquillamente una sull’altra.

In più, nella foto incriminata, fa la sua comparsa anche quello che potrebbe essere il nuovo DualShock 5 già visto dopo che, sempre online, qualche settimana fa sono trapelate le immagini relative al nuovo brevetto.

PlayStation 5: le caratteristiche

Stando a quanto dichiarato da Mark Cerny della Sony, la nuova PlayStation 5 sarà equipaggiata con una nuova CPU e un’inedita GPU. Audio 3D, compatibilità con le precedenti versioni e, cosa più importante, un hard disk allo stato solido che promette velocità di rendering e di caricamento molto più elevate, volte ad ottimizzare e a sfruttare al massimo la grafica di nuova generazione.

Mark Cerny ha anche sottolineato la potenza della nuova console: se la PS4 impiegava circa 15 secondi per caricare una sezione del gioco di Spider Man, con la PS5 ne occorre meno di uno. Non solo, a quanto sembra, il prototipo è dotato di telecamere incluse, cosa che fa supporre l’adozione di un supporto integrato per lo streaming dei videogiochi resi popolari da piattaforme come Twitch, Mixer e YouTube. Ovviamente Sony non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo nuova ed inedita funzionalità che sembrerebbe simile a quella introdotta da Microsoft nei prototipi della sua consolle di ultima generazione Project Scarlett.