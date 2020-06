PS5, si lavora per la piena retrocompatibilità con oltre 4000 videogame

L’uscita della PlayStation 5 si fa sempre più vicina e Sony sta lavorando sugli ultimi dettagli per lanciare sul mercato un prodotto completo sotto tutti i punti di vista. I primi videogame e il design sono stati mostrati durante l’evento dell’11 giugno e oramai restano veramente poche le cose ancora da scoprire: prezzo e data di uscita ufficiale. Sony, però, si sta concentrando anche su altri aspetti “secondari” della console, come la questione della retro compatibilità con i videogame della PS4.

Sotto questo punto di vista c’è molta concorrenza con Microsoft che ha assicurato che la Xbox Series X avrà una piena retro compatibilità con la maggior parte dei titoli usciti per le console precedenti. Sony, nei mesi precedenti, aveva solamente assicurato di stare lavorando sulla funzionalità, ma di aver bisogno di tempo per offrire un servizio impeccabile. L’idea iniziale era di lanciare la PS5 con una retro compatibilità di un centinaio di videogame della PS4. Ma le cose ora potrebbero essere cambiate e la conferma arriva da Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, a capo del progetto Sony.

PS5, retrocompatibilità con oltre 4000 titoli

L’obiettivo di Sony è abbastanza chiaro: diventare il punto di riferimento delle console next-gen ed essere un passo in avanti rispetto a Microsoft. E per farlo deve lavorare su tanti piccoli aspetti su cui, al momento, è leggermente indietro. E la retro compatibilità è proprio uno di questi. Inizialmente l’azienda giapponese aveva fatto trapelare l’ipotesi che la PS5 sarebbe arrivata sul mercato con al massimo un centinaio di giochi della PS4 compatibili con la nuova console.

Notizia che ha fatto storcere il naso a molti appassionati che speravano in qualcosa di meglio. I feedback negativi degli utenti devono aver fatto cambiare a Sony, come conferma lo stesso Jim Ryan in un’intervista a CNET rilasciata dopo la fine dell’evento dell’11 giugno. La PS5, infatti, potrebbe arrivare sul mercato con una retro compatibilità con oltre 4000 titoli usciti per la PS4. Per il momento è escluso che ci sia la compatibilità anche con videogame usciti per PS3 e versioni precedenti della console Sony.