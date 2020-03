PS5, svelate le caratteristiche della console

10 Marzo 2020 - Anche se Sony non ha confermato né smentito, dovremmo ormai conoscere tutte le specifiche tecniche della Playstation 5. In questi mesi numerosi rumor e indiscrezioni hanno tentato di svelare le caratteristiche della nuova console del gigante giapponese. Informazioni provenienti da canali diversi che sembrano però combaciare tra loro confermando, in maniera ufficiosa, quali saranno le caratteristiche della PS5.

Sappiamo quale tipo di CPU e GPU saranno montate, siamo a conoscenza della presenza di un hard disk SSD superveloce, nonché dell’arrivo di un nuovo controller DualShock con funzioni tattili e sensori per monitorare il battito cardiaco e la sudorazione del giocatore al fine di migliorare l’esperienza di gioco. Sappiamo più o meno tutto, ma, da una parte il silenzio di Sony e le continue rivelazioni non fanno altro che creare confusione. In più ci sono delle tessere del puzzle mancanti: alcune funzionalità sono ancora tenute rigorosamente segrete, come il design della console.

PS5: in ritardo sulla tabella di marcia

Sono in molti a supporre che la Sony sia in ritardo sulla tabella di marcia nella produzione della PS5 e per questo motivo ancora non è stato rivelato nulla in maniera ufficiale. Da una parte l’estrema difficoltà, confermata dalla Sony stessa, nel reperire alcune componenti come chipset e SSD di ultima generazione, dall’altra la diffusione del Coronavirus. Due elementi che sicuramente stanno creando non pochi problemi al gigante dell’elettronica del Sol Levante.

Come se non bastasse, a corollario di questi eventi, bisogna considerare anche l’annullamento da parte di Sony ad una serie di incontri importanti, tra cui la mancata partecipazione al PAX East 2020 e alla prossima edizione della Game Developers Conference sempre a causa del Coronavirus. Al momento non è chiaro e non è dato sapere quando Sony potrà organizzare un evento di lancio per la PS5.

PlayStation 5 le specifiche definitive secondo un leaker

L’ennesimo leak, rigorosamente anonimo, parlava di un annuncio previsto per il 3 marzo, data scaduta, ovviamente, e indiscrezione accompagnata anche da l’ennesima lista che metterebbe, finalmente, a nudo tutte le caratteristiche più importanti della nuova PS5. Ovviamente, come sempre, si tratta di info da prendere con le dovute precauzioni. Se la data prospettata si è rivelata fasulla potrebbero esserlo anche le specifiche tecniche svelate da questo non ben identificato leaker. Vale comunque la pena dare un’occhiata:

GPU RDNA 2 da 13.3TF personalizzata @ 1,7 GHZ con 60 unità di calcolo.

CPU AMD Zen2 8 core @ 3.4 GHZ (Sony sta lavorando per aumentarla a 3,7 GHz).

Memoria RAM da 16 GB GDDR6 + 4 GB DDR4.

Hard disk SSD@5.5GB/S @ 1TB.

Core audio RT e 3D dedicati.

Larghezza di banda di 565 GB.

Piena compatibilità digitale con tutte le consolle PlayStation.

Dual Shock 5 potenziato con trigger tattili, monitor del battito cardiaco e microfono incorporato.

Assistente AI PlayStation che ti consente di cambiare gioco e altre funzioni utilizzando i comandi vocali.

Prezzo PS5

Infine, il leaker dichiarato anche quello che sarà il prezzo di vendita della PS5, ovvero 499 dollari confermando quando già sappiamo da tempo in relazione alla possibile data di uscita, ossia, in prossimità delle feste natalizie del 2020. Prezzo, che, però non tiene in questione le ultime evoluzioni del mercato mondiale. Nelle prossime settimane ne sapremo di più