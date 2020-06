PS5, svelate nuove caratteristiche: ecco come sarà la console

Sono tanti i dubbi che avvolgono la nuova PlayStation 5: Sony finora non ha voluto svelare informazioni fondamentali come il design, la data di lancio e il prezzo della console. Ma neanche la scheda tecnica è completa, almeno stando alle parole provenienti da alcuni sviluppatori russi che preferiscono rimanere anonimi. L’azienda giapponese, infatti, starebbe mantenendo nascoste alcune funzionalità uniche che verranno rivelate solamente nei prossimi mesi. L’evento in programma per il 4 giugno, giorno in cui Sony avrebbe dovuto togliere i veli alla PS5 è stato rimandato a data da destinarsi a causa delle proteste scoppiate negli Stati Uniti.

E proprio il design potrebbe regalare delle sorprese. Sempre secondo gli sviluppatori russi, la PS5 sarà completamente diversa dalla Xbox Series X (che per le sue forme ricorda più un computer che una console) e avrà dimensioni gigantesche: il doppio rispetto all’attuale PS4 Pro. Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma che potrebbero diventare realtà se Sony decidesse di svelare la console nei prossimi giorni.

Come sarà la PlayStation 5

Sony ha paura che in questi giorni che precedono la presentazione della console, qualche gola profonda possa rivelare troppe informazioni sulla console e per questo motivo sta cercando in tutti i modi di mettere a tacere possibili rumor. Ma dalla Russia arrivano informazioni piuttosto interessanti sulla PS5 e sulle possibile caratteristiche. Una fonte anonima, infatti, afferma che Sony avrebbe nascosto al grande pubblico alcune caratteristiche software della console che la renderebbero unica nel suo genere.

L’altro punto riguarda il design e le dimensioni della PlayStation 5. Il design non dovrebbe discostarsi molto da quello dei modelli precedenti: una scatola con gli angoli un po’ smussati. Discorso diverso per quanto riguarda le dimensioni: la console sarà veramente grande, il doppio della PS4 Pro. Le componenti della nuova console sono più grandi e hanno bisogno di maggior spazio rispetto ai modelli del passato, motivo per cui la PS5 sarà veramente grande.

Per vedere se tutto ciò è vero, bisognerà aspettare ancora un po’: quando Sony deciderà di fissare il nuovo evento di presentazione.