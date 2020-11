PS5, svelati i prossimi giochi in arrivo: ecco quali sono

Nel video “New Worlds To Explore” Sony regala ai fan della sua console next-gen le informazioni sui prossimi giochi in arrivo nel 2021 in esclusiva per PS5. Un annuncio in cui gli utenti potranno trovare non solo il titolo del videogame, ma anche la data di rilascio e prepararsi a giocare e divertirsi.

Il lancio delle Xbox Serie X e S e quello di PlayStation 5 in questo 2020 dominato dalla pandemia da Covid-19 sono incredibilmente vicini. Le console next-gen di Microsoft arrivano sul mercato il 10 novembre, mentre la PS5 arriva il 12 novembre in alcune regioni e poi dal 19 novembre sarà disponibile altrove, anche in Italia. Se è ancora presto per fare un confronto tra le due console, Sony sembra voler attirare l’attenzione dei suoi utenti affidandosi ai suoi titoli in esclusiva e, proprio il giorno prima del lancio delle console di Microsoft, pubblica i giochi in arrivo nel 2021 con le date di rilascio previste, scatenando la curiosità dei fan.

PS5: Sony svela le date di rilascio dei giochi in esclusiva

Nel video “New Worlds To Explore” alle immagini dei videogiochi si alternano in basso delle didascalie che non sono passate inosservate, anzi. Soprattutto perché riportano il nome dei giochi in esclusiva in arrivo e la data di rilascio prevista.

Molti dei nuovi titoli in esclusiva per PS5 saranno rilasciati nella settimana del 12 novembre insieme alla console next-gen, che in Italia arriverà a partire dal 19 novembre. Gli altri titoli invece sono stati rinviati a date successive, probabilmente per non sovraffollare il mercato durante il periodo natalizio e ridistribuite per mantenere vivo l’interesse sui vari giochi via via che vengono lanciati sul mercato.

Inoltre, dato che Sony ha sottolineato più volte la retrocompatibilità della sua console di nuova generazione, già dal primo giorno saranno molti i titoli disponibili per gli utenti che vogliono provare la PS5.

PS5, i giochi e quando arrivano

Il 12 novembre, giorno del lancio internazionale di PS5, arriveranno i titoli: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Bugsnax e Godfall.

I titoli anticipati alla prima metà del 2021 sono Gran Turismo 7, Ratchet& Clank: Rift Apart e Returnal.

Destruction AllStars è stato posticipato a febbraio 2021, mentre Horizon Forbidden West arriverà in anticipo nella seconda metà del prossimo anno.