PS5, svelato il design definitivo?

27 Gennaio 2020 - Ennesimo leak sulla prossima console 2020 di Sony, la tanto attesa PlayStation 5 che dovrebbe rivoluzionare, insieme alla Xbox Series X di Microsoft, il gaming in questo decennio. Questa volta il leak consiste in un video di 27 secondi postato su 9GAG, prima e su Twitter, dopo, dal fino a ieri sconosciuto utente Sm1Le.

Dal suo profilo sembrerebbe che Sm1Le, che ha provveduto a condividere questo video in un’infinità di commenti su Twitter, sia un ragazzo russo appassionato di gaming. Nel video pubblicato si vede una presunta PlayStation 5 che si avvia e carica il sistema operativo. Sm1Le commenta il video con poche parole: “Un primo sguardo alla Sony PlayStation 5. E a come carica“. Nei pochissimi secondi di video, quindi, si vede quello che dovrebbe essere il design definitivo della PS5 e le prime operazioni eseguite dalla console fino alla schermata di accesso. Va detto, però, che questo video suscita più dubbi che certezze.

PlayStation 5: come è fatta

Il design di questa presunta PlayStation 5, per quel poco che si vede dal video, è molto semplice e lineare. Persino più semplice rispetto a quello che prevede un precedente leak, che si basava su dei disegni tecnici presenti in un brevetto di Sony. Il controller che si vede, e che dovrebbe essere il Dualshock 5, sembra avere un piccolo schermo nella parte alta. Al termine del boot si vede un’animazione su sfondo azzurro con il logo PS5 ben in vista e, subito dopo, la schermata principale con un QR code al centro e due link in basso a sinistra con le icone del Google Play Store e dell’App Store di Apple.

PlayStation 5: dubbi sull’autenticità del video

Come dicevamo, i dubbi su questo video non mancano affatto. Innanzitutto, la fonte: Sm1Le, un nome che è già un programma, un profilo Twitter attivato nel 2013 ma che fino ad oggi conta solo 18 following e 94 follower (buona parte dei quali arrivati nelle ultime ore). In molti, poi, fanno notare che il logo PS5 non convince e sembra il logo della PS3 manomesso. Nel video, inoltre, sembra sentirsi il rumore di un disco fisso che si avvia, ma sappiamo per certo che la PS5 ha un disco SSD e non magnetico. Secondo alcuni commentatori più tecnici, sempre su Twitter, quello mostrato da Sm1Le non è altro che il boot di una PS3 sapientemente “taroccato“. Naturalmente nessuno può sapere se questo leak sia realmente affidabile o no, ma quel che è certo è che la parola più frequente nei commenti al video è “fake“.