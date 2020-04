PS5, svelato il nuovo joypad: addio al DualShock

Sony manda in pensione il controller Dualshock e, con l’arrivo della PS5 attesa per il prossimo autunno, presenta il nuovo joypad denominato DualSense. Pian piano Sony sta svelando tutte le novità che porterà al lancio della nuova console: dopo aver annunciato la maggior parte delle caratteristiche nelle precedenti settimane, ora ha finalmente tolto il velo sul nuovo controller

La fisionomia del controller resta più o meno la stessa, con i tasti L1, R1, L2 e R2 nella parte posteriore e i tasti leggermente più piccoli. Il controller avrà il feeback tattile e sarà in grado di “sentire” le emozioni degli utenti, anche se non si conosce ancora bene il funzionamento di questa caratteristica. Il DualSense avrà anche un microfono incorporato per facilitare la vita dei giocatori.

Il nuovo DualSense di Sony

Il DualSense, non più completamente nero, ma dal design bicolore bianco e nero, risulta leggermente più ampio e la barra luminosa posteriore che caratterizzava il DualShock 4 è stata spostata sulla parte frontale del controller. Il DualSense è dotato di un microfono integrato che consente di chattare con gli amici senza utilizzare le cuffie. Eliminato il pulsante dedicato alla condivisione “Share” sostituito con un pulsante “Crea” (Create) e che dovrebbe supportare una vera evoluzione della funzione SharePlay già utilizzata nella PS4. Infine, nella parte posteriore è presente una porta USB di tipo C dedicata alla ricarica che dovrebbe garantire un’autonomia in linea, se non superiore, con quella del DualShock 4.

Sony non ha ancora spiegato nel dettaglio il funzionamento del nuovo DualSense, cosa che avverrà a breve nei prossimi mesi. Tanto che ancora non sono state rivelate le caratteristiche dei grilletti adattivi che dovrebbero essere dotati di feedback tattile. Inoltre, i grilletti dovrebbero essere disposti diversamente con una nuova angolazione, oltre ad essere leggermente più piccoli per fare posto ai componenti del feedback aptico. Un elemento molto importante che, insieme al nuovo sistema audio di proprietà Sony, Tempest 3D audio Tech, saranno in grado di offrire una nuova e immersiva esperienza di gioco.

Le caratteristiche del controller DualSense

Purtroppo Sony non ha rivelato nel dettaglio tutte le funzioni del nuovo DualSense della PS5. Allo stato attuale non conosciamo la durata della batteria ricaricabile, il peso e le dimensioni del controller, così come il prezzo di vendita e se saranno disponibili altre colorazioni oltre al bianco e nero. Il colosso giapponese ha solamente rivelato che tutti i particolari e le caratteristiche tecniche verranno snocciolate a suo tempo, per cui non ci resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di Sony.