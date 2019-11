PS5, svelato il nuovo joypad Dualshock: come sarà

18 Novembre 2019 - In questi mesi sono stati diversi i rumors relativi all’uscita della nuova PlayStation 5 prevista, a quanto sembra, per il prossimo periodo natalizio del 2020 e lo stesso dicasi del nuovo controller DualShock 5 che sarà abbinato alla nuova consolle.

E proprio in questi giorni nuove immagini diffuse in rete restituiscono quello che sembra essere l’aspetto finale del nuovo DualShock 5. Questa volta, però, le immagini dovrebbero essere quelle definitive o quasi, in quanto ritraggono una serie di bozzetti del nuovo joypad il cui brevetto è stato registrato proprio dal colosso del Sol Levante.

Il nuovo Dualshock 5

Le immagini depositate dalla Sony a corredo del brevetto mostrano un design solo apparentemente “classico”. Anche se l’aspetto sembra essere pressoché identico al joypad della PS4, il nuovo controller in dotazione con la prossima console di casa Sony presenta una forma lievemente diversa ed è leggermente più grande del modello precedente.

Dall’immagine non è chiaro se la barra luminosa che si trovava tra il logo Sony e la porta micro USB sia stata mantenuta, mentre il leggero aumento delle dimensioni del joypad potrebbe essere giustificato da una migliore ergonomia, dalla presenza di una batteria più capiente, nonché dalla necessità di fare spazio per l’introduzione di nuove tecnologie come l’attesa vibrazione aptica. Confermate le levette analogiche che sembrano però più piccole rispetto al DualShock della PlayStation 4 e, secondo i più informati, saranno di tipo adattativo. Ma le immagini mostrano anche quella che sembra essere una novità assoluta applicata all’universo dei joypad: per la prima volta in assoluto, il Sony DualShock 5 sarà dotato di una porta USB di tipo C per la ricarica del device.

PlayStation 5: come è fatta e quando esce

Stando alle numerosissime indiscrezioni apparse in rete negli ultimi mesi la PS5 sarà equipaggiata con un disco SSD personalizzato ad altissima velocità, ottimizzato per ottenere una migliore esperienza di gioco, CPU AMD x86-64 Ryzen “Zen 2” dotata di otto core e 16 thread ideato e GPU AMD Radeon basato sulla tecnologia RDNA, con unità di elaborazione audio 3D separata e output con risoluzione teorica fino a 8K. Sia il processore sia l’acceleratore grafico sono stati progettati appositamente per la nuova console Sony, così da poter fornire agli sviluppatori una piattaforma unica nel suo genere.

PS 5 data uscita e prezzo

Il gigante giapponese dovrebbe lanciare la console a ridosso del periodo natalizio del 2020, mentre la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già nei primi mesi del nuovo anno. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 499 euro, ma la cifra, ovviamente, non è ancora ufficiale.