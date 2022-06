Il purificatore d'aria smart è in offerta: addio polline e inquinamento

Respirare aria pulita nell’ambiente in cui abitiamo o lavoriamo è la regola numero uno in fatto di salute e spesso diamo per scontato che l’aria nella stanza in cui ci troviamo sia effettivamente salubre. Ma non è sempre così: a parte il fumo di sigaretta e altre sostanze che hanno un odore molto forte e "si fanno notare", ci sono migliaia di altre sostanze volatili (come il PM 10 e il PM 2,5) che non vediamo e non sentiamo. Ma che respiriamo. Per questo sono stati inventati i purificatori d’aria, che filtrano l’aria delle stanze pulendola per noi.

Levoit VeSync Core 400S è uno di questi dispositivi e ha anche il vantaggio di essere smart. Può filtrare e purificare l’aria in grandi quantità, in ampi spazi e in poco tempo: il produttore dichiara che il device può purificare l’aria presente in 83 metri quadrati due volte in un ora, grazie alla tecnologia Vortexair, se non ci sono pareti o altri ostacoli. Grazie alla presenza delle maniglie, il purificatore d’aria Levoit può essere spostato facilmente e collocato oltre che sul pavimento, anche su una scrivania o su un tavolino. Infine, la connessione WiFi e l’app VeSync per Android e iOS ci permettono di comandare anche a distanza, da remoto, questo dispositivo smart.

Levoit VeSync Core 400S: caratteristiche tecniche

Il cuore del purificatore d’aria Levoit VeSync Core 400S è rappresentato sia dalla combinazione di filtri sia dall’app VeSync che ha una funzione decisamente utile: il monitoraggio della presenza di particelle sottili PM 2,5, responsabile dell’inquinamento dell’aria. Il PM 2,5 è considerato tra gli inquinanti più aggressivi e derivato in generale da forme di combustione: molto spesso entra dalle finestre ed è generato dal traffico cittadino.

Il sistema di filtri è a triplo strato: prefiltro, filtro H13 True HEPA e filtro con carboni attivi. Il primo strato rappresentato dal prefiltro, che può essere pulito con un aspirapolvere, serve a filtrare particelle grandi come peli di animali, capelli, pelucchi, polvere grossolane e fibre. Il secondo filtro, l’H13 True Hepa serve a fermare particelle molto piccole, a partire da 0,3 micron, come pollini e particolato. L’ultimo filtro, quello a carboni attivi, elimin odori sgradevoli come il fumo di sigaretta e i COV, cioè i composti organici volatili. I filtri si sostituiscono dopo 6-8 mesi, secondo quanto dichiara il produttore.

Il purificatore d’aria Levoit VeSync Core 400S è dotato di un sensore con laser, che in 8 secondi rileva la presenza di particelle nell’aria. La qualità generale dell’aria viene mostrata dalla ghiera presente nella parte superiore del purificatore, tramite delle luci. Il purificatore, poi, è anche particolarmente silenzioso: appena 24 dB mentre è in funzione.

Infine, il purificatore presenta un timer e numerose funzioni smart collegate all’app VeSync. Ad esempio è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Levoit Purificatore d’Aria Smart: l’offerta di Amazon

Il purificatore d’aria Levoit VeSync Core 400S non è un dispositivo molto costoso: ha un prezzo di listino di 259,99 euro. Adesso, però, è disponibile su Amazon nel colore bianco con lo sconto al prezzo finale di 219,99 euro (-40 euro, -15%).

Purificatore d’aria Smart Levoit – Connessione WiFi – Compatibile Amazon Alexa e Google Assistant