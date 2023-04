Purificatore d'aria, su Amazon costa meno di quel che si pensi

In primavera iniziano moltissime fioriture e si sta spesso con le finestre aperte, cosa che causa un boom delle allergie tanto che respirare aria priva di pollini e allergeni, povere e peli di animali diventa sempre più difficile per moltissime persone, anche bambini. La tecnologia è sempre pronta a dare una mano con i purificatori d’aria di ultima generazione, dotati di filtri estremamente efficaci in grado di bloccare miliardi di particelle potenzialmente dannose per chi è allergico.

Questi purificatori costano anche meno di quanto si pensi, specialmente se vanno in offerta su Amazon come il Philips Serie 2000 (modello AC2889/10). Si tratta di un modello molto utile agli allergici, con consumi elettrici irrisori e una durata dei filtri lunghissima. In pratica basta posizionarlo nella stanza, accenderlo e farlo lavorare: sarà tutta un’altra aria, ad un prezzo assolutamente abbordabile.

Purificatore d’aria Philips Serie 2000 – Potenza 333 metri cubi di aria l’ora – 79 metri quadrati

Purificatore d’aria Philips Serie 2000: com’è fatto

Il purificatore d’aria Philips Serie 2000 (modello AC2889/10) è un dispositivo piuttosto compatto, misura 55 cm di altezza, 34 cm di larghezza e ha una profondità di 24 cm. Il peso è di 7,7 Kg e ciò significa che è possibile spostarlo da una stanza all’altra senza eccessivo sforzo.

Questo particolare è importante perché il purificatore d’aria Philips Serie 2000 può essere usato anche per la pulizia rapida dell’aria di un ambiente alla volta: in 9 minuti riesce a pulire l’aria di una stanza di 20 metri quadrati. In modalità standard, invece, il Philips Serie 2000 lavora in silenzio per ripulire fino 333 metri cubi di aria l’ora, risultando quindi adatto ad appartamento grandi fino a 74 metri quadrati (mobili e suppellettili esclusi).

Sulla parte superiore del purificatore d’aria ci sono sei pulsanti e il display a LED da cui controllare i livelli di allergeni e poveri sottili e impostare le cinque velocità di filtraggio (da lenta a Turbo). Il controllo può essere verificato e impostato anche dalla app CleanHome+ e non mancano i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant.

Il filtraggio dell’aria avviente con filtro HEPA NanoProtect a 3 strati e con un il filtro CA, cioè a carbone attivo. In base alla certificazione dell’European Centre for Allergy Research Foundation, i due filtri lavorando insieme catturano il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron. Cioè di tutto: polveri sottili PM 2.5, batteri, polline, polvere visibile e peli di animali.

I sensori integrati avvisano l’utente, sia su display sia su app, quando è il momento di cambiare i filtri: secondo le specifiche del produttore il filtro HEPA ha durata di 24 mesi e quello CA di 12 mesi.

La potenza assorbita dal purificatore d’aria Philips Serie 2000 è di 56W, un valore decisamente basso che si traduce in un impatto trascurabile sulla bolletta elettrica.

Purificatore d’aria Philips Serie 2000 : l’offerta Amazon

Il purificatore d’aria Philips Serie 2000 modello AC2889/10 ha un prezzo di listino di 199,99 euro, assolutamente in linea con la media del mercato, ma con l’offerta Amazon è possibile pagarlo un bel po’ meno: 165,62 euro (-17%, -34,37 euro). Si tratta di un elettrodomestico utile, silenzioso, potente e efficiente per non incorrere nei fastidiosi sintomi delle allergie e, a questo prezzo, è consigliatissimo.

