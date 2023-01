Samsung, prezzo crollato per lo smart TV: offerta imperdibile

La tecnologia OLED non è l’unica a garantire una qualità dell’immagine di assoluto livello. Negli ultimi anni, infatti, i progressi fatti registrare dalla tecnologia LED consentono di avere un’esperienza visiva paragonabile a quella OLED a un prezzo decisamente più basso.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Samsung QLED QE43Q60BAUXZT ne è un esempio lampante. Pur non avendo un pannello OLED, garantisce un’esperienza visiva di assoluto livello, facendo leva su tecnologie avanzate per migliorare il livello di contrasto e con una gamma di colori ampissima. A questo si aggiungono funzionalità smart di assoluto livello e un prezzo decisamente interessante. Lo smart TV del produttore sudcoreano è infatti tra le migliori offerte di oggi su Amazon, con uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Samsung QLED QE43Q60BAUXZT, smart TV 43 pollici con Alexa

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Samsung QLED QE43Q60BAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello QLED con tecnologia Quantum Dot è il vero punto di forza dello smart TV Samsung in offerta su Amazon. Con il 100% del volume di colore e oltre 1 miliardo di sfumature di colore le immagini sono più vivide e realistiche che mai. Il Quantum HDR, poi, esalta i dettagli e il contrasto e con la mappatura dinamica dei toni puoi avere neri più profondi, molto simili a quelli di un pannello OLED. Insomma, quasi il "non plus ultra" in termini di qualità delle immagini.

L’Adaptive Sound e l’Object Tracking Sound Lite ottieni performance migliori anche sul fronte audio. La prima sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare il flusso dei fotogrammi in tempo reale e adattare l’audio al programma che si sta guardando. L’OTS Lite, invece, rileva ogni suono e lo restituisce in 3D grazie al canale virtuale: sarai così proiettato al centro dell’azione a 360°.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il TV del produttore sudcoreano ha ben poco da invidiare anche a dispositivi di fasce di prezzo superiori. Samsung TV+ mette a disposizione migliaia di contenuti multimediali di ogni genere, da serie TV a film. Lo Smart Hub seleziona e mette in evidenza i contenuti che possono piacerti di più in base alle tue preferenze. L’app Smart Things, infine, trasforma il TV nell’hub della casa domotica, dandoti la possibilità di controllare tutti i dispositivi compatibili direttamente dallo schermo.

Smart TV Samsung mai così economico: sconto e prezzo

Il Samsung QLED QE43Q60BAUXZT è tra le migliori offerte di oggi su Amazon e capire il perché non è così complicato. Lo sconto del 32% sul prezzo di listino fanno risparmiare 250 euro sul listino, facendo crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di ecommerce per eccellenza. Il Samsung QLED QE43Q60BAUXZT costa solo 546,38 euro.

Samsung QLED QE43Q60BAUXZT, smart TV 43 pollici con Alexa