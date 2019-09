Qual è la migliore offerta ADSL senza telefono

Le offerte ADSL senza telefono sono tra le più richieste del mercato di telefonia fissa. Ma come orientarsi tra le tante promozioni disponibili?

Il telefono di casa è sempre meno utilizzato con le famiglie italiane che preferiscono comunicare utilizzando gli smartphone, anche grazie alle tante tariffe con chiamate illimitate disponibili sul mercato di telefonia mobile italiano. Il calo registrato in questi ultimi anni dall’utilizzo della linea telefonica fissa si accompagna ad un incremento, netto ed evidente, dell’utilizzo della connessione Internet di casa.

Internet senza telefono: è possibile?

Le connessioni ADSL e, soprattutto, le connessioni in fibra ottica sono sempre più utilizzate soprattutto per la crescente diffusione dei servizi di streaming video che necessitano di una rete veloce e senza limiti di volumi di dati trasmessi e tempo di utilizzo. Di conseguenza, le offerte ADSL senza telefono sono tra le più richieste del mercato di telefonia fissa, e tuttavia avere ADSL o fibra ottica senza linea telefonica fissa, nel senso stretto della parola, non è possibile. La linea telefonica fissa è indispensabile per ottenere i servizi di connessione alla rete e ciò può comportare il pagamento di un extra mensile (ad esempio il canone Telecom), anche quando non si usa la linea telefonica. Occorre poi tenere presente che non tutti i provider offrono tariffe internet casa senza telefono e a volte può essere conveniente optare per una tariffa internet + telefono anche se sta cercando la sola ADSL o fibra.

Attualmente, gli operatori presenti sul mercato italiano propongono, nella maggior parte dei casi, tariffe Internet casa che includono la linea telefonica fissa ma con la possibilità di sfruttare un utilizzo “a consumo”, ovvero con tariffe che prevedono un costo preciso (solitamente espresso in centesimi al minuto di conversazione) e, spesso, anche uno scatto alla risposta.

Queste tariffe rappresentano un punto di riferimento assoluto per tutti gli utenti interessati ad attivare un abbonamento che includa una connessione illimitata da casa e che non hanno bisogno di utilizzare il telefono fisso per effettuare chiamate potendo contare su di una valida tariffa per il proprio smartphone.

Sul mercato sono presenti diverse tariffe che presentano queste caratteristiche. A seconda delle proprie esigenze, sarà possibile scegliere la migliore offerta ADSL senza telefono. In generale, tutte le tariffe propongono diversi bonus aggiuntivi che puntano a rendere l’attivazione di un nuovo abbonamento particolarmente conveniente per il cliente.

È sempre molto importante considerare con attenzione le eventuali limitazioni e, soprattutto, i costi da affrontare in caso di recesso al fine di essere certi di attivare l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Molte tariffe, infatti, includono nel canone mensile sia il contributo di attivazione che il costo del Modem Wi-Fi.

In caso di recesso, il cliente, come indicato nelle condizioni contrattuali, sarà tenuto al pagamento (in un’unica soluzione di solito) di tutte le rate mancanti dei costi aggiuntivi inclusi nel canone mensile. Per questo motivo, per individuare la tariffa migliore è importante analizzare nel dettaglio sia le caratteristiche dell’abbonamento che il costo globale al fine di individuare eventuali costi aggiuntivi con cui dover fare i conti in caso di recesso anticipato.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte ADSL senza telefono da attivare in questo momento con un’analisi dettagliata dei costi e dei bonus inclusi.

Fibra 1000 di Wind

La soluzione più economica del mercato di telefonia fissa per chi è in cerca di un’offerta ADSL senza telefono è rappresentata da Fibra 1000 di Wind. Quest’offerta prevede la presenza di una linea telefonica fissa ma con la possibilità di effettuare chiamate “a consumo”. Ogni telefonata, verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali, effettuata con il telefono di casa, infatti, comporterà una spesa di 23 centesimi, pari allo scatto alla risposta.

Il punto centrale dell’offerta Fibra 1000 di Wind è rappresentato dalla possibilità di sfruttare una connessione illimitata da casa. Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), che presenta una copertura ancora limitata del territorio nazionale, potrà navigare con una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload potendo così sfruttare la tecnologia migliore attualmente disponibile sul mercato per una rete Internet fissa.

In alternativa, l’offerta Internet casa di Wind è disponibile con tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet). In questo caso, la rete in fibra ottica non arriva sino all’abitazione dell’utente ma si ferma all’armadio stradale. L’ultimo tratto, infatti, viene realizzato in rame. Le prestazioni della rete FTTC, nota anche come fibra mista rame, sono ottime anche se inferiori alla rete FTTH. La copertura della rete FTTC è, invece, nettamente superiore rispetto alla FTTH.

Con questa tecnologia, la connessione ad Internet presenta una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, valori più che sufficienti per garantire la possibilità di sfruttare un accesso ad Internet ad alta velocità anche se nettamente più bassi rispetto a quelli garantiti dalla rete FTTH che, come sottolineato in precedenza, rappresenta il punto di riferimento per chi vuole sfruttare il massimo livello tecnologico disponibile sul mercato.

In caso di indisponibilità della fibra FTTH e della fibra mista FTTC, è possibile ripiegare sulla rete ADSL, la soluzione più obsoleta ma comunque la tecnologia che garantisce ancora la copertura maggiore del territorio nazionale. Con la rete ADSL, Fibra 1000 di Wind garantirà una velocità massima della connessione pari a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

A completare i bonus inclusi in Fibra 1000 di Wind troviamo la possibilità di sfruttare un bundle dati da 100 GB in 4G sotto rete Wind ogni mese. Il bundle può essere condiviso tra un massimo di 4 SIM ricaricabili Wind che presentino un’offerta Alll Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi. L’utente potrà accedere al bundle da 100 GB al mese dopo aver terminato i GB inclusi nel proprio piano tariffario.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico pari a 26,98 Euro al mese. Il canone dell’offerta è a tempo indeterminato e non sono previsto rincari dopo il primo anno come, invece, avviene con molte altre soluzioni tariffarie del mercato di telefonia fissa. Da notare che il contributo di attivazione (pari a 120 Euro, rateizzati a 5 Euro al mese per 24 mesi) è in promozione a 0 Euro al mese ma in caso di recesso anticipato, ovvero prima della scadenza dei 24 mesi, il cliente dovrà versare le rate mancanti.

Il Modem Wi-Fi viene proposto in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Il costo del modem è incluso nel canone mensile. Anche in questo caso, in caso di recesso anticipato, sarà necessario versare le rate rimanenti. Di base, quindi, nel canone di 26,98 Euro al mese sono inclusi il costo mensile dell’offerta, il contributo di attivazione e il costo del modem Wi-Fi. Non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo.

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa Internet senza telefono da attivare in questo momento è Internet Unlimited di Vodafone. Questa tariffa permette di sfruttare al massimo la rete in fibra ottica, se disponibile presso l’indirizzo di attivazione, e di accedere, nello stesso tempo, ad una lunga serie di bonus aggiuntivi che rendono l’offerta decisamente più conveniente.

Anche Internet Unlimited include una linea telefonica fissa. Di norma, l’offerta di Vodafone include le chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto per qualsiasi chiamata effettuata verso fissi e mobili nazionali). Talvolta, in ogni caso, l’operatore include, come bonus aggiuntivo, anche le chiamate illimitate dal telefono di casa.

Il punto centrale dell’offerta Vodafone è rappresentato dalla connessione illimitata che può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Chi non è raggiunto dalle reti FTTH e FTTC potrà attivare un’offerta con Internet tramite rete ADSL sino a 20 Mega.

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese. Da notare che sia il contributo di attivazione che il costo dell’opzione Vodafone Ready, che mette a disposizione del cliente il modem Wi-Fi Vodafone Station Revolution, sono inclusi nel canone e non prevedono costi aggiuntivi. In caso di recesso anticipato, in ogni caso, sarà necessario corrispondere le rate rimanenti come indicato nelle condizioni contrattuali.

A completare i vantaggi inclusi in Internet Unlimited troviamo la possibilità di sfruttare una SIM dati con 30 GB di traffico dati in 4G ogni mese per navigare anche fuori casa utilizzando la rete Vodafone. La SIM può essere inserita in qualsiasi dispositivo che supporta le connessioni 4G (uno smartphone, un tablet o un modem 4G) per navigare ad alta velocità anche fuori casa.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano Internet Unlimited l’operatore include in regalo anche 6 mesi di abbonamento a Netflix (abbonamento “standard” dal costo di 11,99 Euro al mese che permette la visualizzazione da due dispositivi in contemporanea) con la possibilità per il cliente di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

TIM Super Fibra

Tra le offerte Internet casa senza telefono segnaliamo anche TIM Super Fibra. Questa tariffa, disponibile per chi è raggiunto dalla rete in fibra ottica FTTH, include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 35 Euro al mese. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi sia il contributo di attivazione che il costo rateizzato dell’acquisto del modem Wi-Fi. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà corrispondere le rate mancanti dell’attivazione del del modem Wi-Fi come descritto dalle condizioni contrattuali.

Da notare che chi attiva TIM Super Fibra potrà contare sulla possibilità di accedere, gratuitamente, alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision, accessibile sia via web che tramite app dedicate per smartphone, tablet e Smart TV. La piattaforma offre un ricco catalogo di contenuti video da guardare on demand e tanti canali da guardare in diretta.

In aggiunta, inoltre, il cliente che attiva TIM Super Fibra può personalizzare l’abbonamento con le cinque opzioni che riportiamo qui di seguito. Il cliente può attivare una di queste opzioni gratuitamente mentre le altre quattro opzioni presentano un costo mensile di 5 Euro.

Voce: quest’opzione aggiunge al proprio abbonamento la possibilità di sfruttare chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Smart Home: quest’opzione arricchisce l’offerta con due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione gratuita per smartphone l’App IoTIM;

TIM Vision Plus: con quest’opzione si può accedere ad una versione arricchita di TIM Vision che permette all’utente di accedere alla piattaforma con più dispositivi in contemporanea, con programmi in esclusiva e con contenuti HD;

Safe Web Plus: quest’opzione permette di accedere ad un servizio, integrato nella rete TIM, che offre una protezione dalle minacce del web;

Assistenza: con quest’opzione si potrà sfruttare un servizio d’assistenza specifico per il cliente, con un consulente specializzato che assisterà l’utente nella risoluzione delle problematiche tecniche.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano TIM Super Fibra hanno la possibilità di passare a TIM anche con il proprio smartphone, ottenendo una tariffa vantaggiosa ad un prezzo agevolato. Chi sceglie di passare a TIM anche con la SIM mobile potrà attivare un’offerta con minuti illimitati e 20 GB di traffico dati in 4G (6 GB al mese in caso di roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese.

Da notare che il costo mensile dell’offerta mobile viene addebitato direttamente in bolletta. Per ogni linea fissa attivata, inoltre, è possibile attivare sino ad un massimo di due tariffe mobile TIM con le condizioni riportate. Il costo mensile di entrambe le tariffe verrà incluso nella fattura che TIM invierà al suo cliente con cadenza bimestrale.

TIM Super Fibra, come sottolineato in precedenza, è disponibile esclusivamente per chi è raggiunto dalla fibra FTTH. Se la fibra ottica non è disponibile, sarà ugualmente possibile attivare un nuovo abbonamento scegliendo TIM Super Mega che permette di navigare tramite rete FTTC (sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload). Questa tariffa presenta le stesse condizioni di TIM Super Fibra ma con un costo di 30 Euro al mese per un anno e 35 Euro al mese successivamente.

Chi è raggiunto dalla rete ADSL, invece, potrà attivare TIM Super ADSL (anche in questo caso, la tariffa presenta le stesse condizioni di TIM Super Fibra) con la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Il costo di quest’offerta è di 35 Euro al mese.