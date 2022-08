Qual è la SIM meno costosa?

Le SIM mobile disponibili oggi sono abbastanza diverse da quelle che si potevano attivare fino a qualche anno fa: intanto la maggior parte delle promozioni non sono più a consumo, quindi non paghi per quello che effettivamente consumi.

Le offerte sono generalmente di tipo all inclusive: questo significa che consistono in un pacchetto che comprende Giga, minuti e messaggi in quantità variabile e a un prezzo fisso mensile.

Quello che potrebbe fare la differenza nel costo deriva dal fatto che in alcuni casi è richiesto un contributo per l’emissione della nuova SIM (anche nel caso in cui si mantenesse il vecchio numero di telefono), e/o anche un contributo di attivazione.

Un’altra importante differenza è quella tra operatori di tipo virtuale e operatori tradizionali: a cambiare non è tanto la copertura di rete, quanto la velocità di navigazione, che nel caso degli operatori tradizionali è maggiore.

Nelle prossime righe presenteremo le migliori offerte mobile disponibili in questo momento, analizzate con l’utilizzo di un comparatore di tariffe (quello di SOStariffe.it).

SIM Mobile a meno di 5 euro al mese

Ci sono diverse offerte proposte dagli operatori di tipo virtuale (noti come MVNO) che hanno un costo inferiore a 5 euro al mese. In alcuni casi si tratta di promozioni valide per tutti, mentre in altri di offerte che possono essere attivate soltanto in caso di passaggio da un altro operatore.

Una prima proposta è quella di Spusu, operatore virtuale austriaco, con il quale sarà possibile attivare una promozione al costo di 4,98 euro al mese e un contributo per la nuova SIM una tantum di 9,90 euro.

L’abbonamento comprende:

1.000 minuti di chiamate;

200 SMS;

10 Giga di Internet + 20 Giga di riserva, accumulati per i minuti, messaggi e Giga non consumati nel mese precedente.

Se si vogliono avere più Giga, si potrà scegliere l’offerta Spusu 50, che ha un costo di 5,98 euro al mese e comprende 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS, 50 Giga di Internet + 100 Giga di riserva.

Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE) propone un’offerta al costo di 4,99 euro al mese (con 1 mese in omaggio), riservata ai clienti che effettuano la portabilità (quindi mantengono il vecchio numero di telefono) da Iliad, PosteMobile e altri operatori di tipo virtuale. Il costo della nuova SIM e il contributo di attivazione sono pari a zero.

Sempre al costo di 4,99 euro al mese, troviamo:

la promozione Entry di Elimobile , che prevede un costo una tantum per la nuova SIM di 9,99 euro, 30 Giga di Internet, chiamate senza limiti e 100 SMS;

Super Power 20 di PosteMobile, per la quale è previsto un contributo di attivazione pari a 20 euro, con 10 euro di ricarica inclusi, 20 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

Offerte mobile con più di 100 Giga

Una delle richieste principali da parte degli utenti che cercano una promozione mobile più conveniente è la presenza di un numero di Giga mensili elevato, che sia almeno superiore a 100.

Ci sono diverse offerte di questo tipo, con le quali si possono spendere anche meno di 10 euro al mese. Per esempio, ricordiamo la promozione Fastweb mobile (che si possono attivare anche assieme all’offerta in fibra ottica), la quale ha un costo di 7,95 euro al mese, con un prezzo della nuova SIM pari a 10 euro una tantum.

Questa offerta comprende:

chiamate senza limiti;

100 SMS;

150 Giga di Internet.

Kena, l’operatore virtuale di TIM, propone un’offerta disponibile al costo di 7,99 euro al mese, riservata unicamente ai clienti Iliad e a quelli di alcuni operatori MVNO, con contributo di attivazione pari a 1,99 euro.

Questa promozione include:

chiamate senza limiti;

500 SMS;

150 Giga di internet.

Sui nuovi numeri si potrà attivare, allo stesso prezzo, una promozione che comprende 100 Giga di Internet, 1.000 SMS e chiamate senza limiti.

Tra le migliori offerte degli operatori di tipo tradizionale, non si possono non citare quelle proposte da Iliad, le quali sono valide per tutti (per sempre), quindi sia in caso di mantenimento del vecchio numero, sia in caso di nuovo numero.

In particolare, si segnala Iliad Giga 120, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese + un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM, e comprende: