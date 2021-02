Qualcomm annuncia i nuovi modem per il 5G ultraveloce

Si chiama Snapdragon X65 ed è il nuovo modem 5G per smartphone di Qualcomm, che ha una caratteristica fondamentale: è velocissimo. Snapdragon X65 è infatti il primo modem per smartphone in grado di toccare la velocità di 10 Gbps.

Il precedente X60, integrato tra l’altro nell’ultimo SoC di Qualcomm per i top di gamma, cioè lo Snapdragon 888, raggiunge al massimo i 7,5 Gbps. L’azienda americana ha presentato anche un prodotto di fascia media, lo Snapdragon X62, che si ferma invece alla velocità di 4,6 Gbps. La gamma Qualcomm dei modem per il 5G, quindi, si amplia notevolmente con prodotti per tutte le fasce e tutte le tasche. Il 5G, d’altronde, è ormai entrato nelle caratteristiche tecniche che uno smartphone non può non avere, già dalla fascia media del mercato.

Qualcomm Snapdragon X65: caratteristiche e velocità

Mentre il “vecchio” X60 (si fa per dire, visto che è stato lanciato a fine 2020) era costruito con tecnologia a 5 nm il nuovo X65 è costruito a 4 nm. Quindi è più piccolo e consuma di meno. E’ anche il primo modem in assoluto compatibile con lo standard 3GPP Release 16, che verrà implementato sulle reti solo tra diversi mesi.

Naturalmente X65 è compatibile sia con le frequenze Sub-6GHz (grande portata, ma velocità non altissima) che con quelle mmWave (le onde millimetriche, con altissima velocità ma portata ridotta) e può aggregare più bande di frequenza per sommarne le prestazioni. In questo modo si raggiungono i 10 Gbps teorici massimi.

Probabilmente vedremo lo Snapdragon X65 integrato prima sui modem commerciali per le connessioni a Internet FWA e solo dopo all’interno di uno smarphone.

Qualcomm Snapdragon X62: caratteristiche e velocità

Snapdragon X62 è il “fratello piccolo” di X60 e X65 e promette una velocità massima di 4,6 Gbps. Ha le stesse caratteristiche tecniche di X65, compreso il processo produttivo a 4 nm, ma tutte in “versione ridotta“.

Si tratta di un modem destinato agli smartphone medi, che ad un prezzo più abbordabile non rinuncia alla possibilità di connettersi sia alle frequenze Sub-6GHz che alle mmWave, anche in aggregazione.