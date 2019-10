Quale ADSL è migliore?

Quando non è disponibile la fibra ottica FTTH, che permette di navigare sino a 1000 Mega di velocità massima, e non è possibile “ripiegare” sulla fibra mista FTTC, che garantisce una connessione sino a 200 Mega, per poter sfruttare una connessione illimitata da casa la principale soluzione a disposizione degli utenti è rappresentata da una scelta attenta della migliore offerta ADSL disponibile sul mercato.

ADSL: pro e contro

L’ADSL è una tecnologia decisamente meno efficace rispetto alla fibra ottica potendo garantire, nel migliore dei casi, una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Questa tecnologia può contare su di una copertura capillare del territorio italiano e, quindi, il numero di utenti che, potenzialmente, hanno la possibilità di accedere ad Internet tramite rete ADSL è elevatissimo.

Per scegliere la migliore tariffa per rapporto qualità/prezzo tra le tante opzioni disponibili, ad oggi, sul mercato è consigliabile visitare il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL da cui si potrà procedere con la verifica della copertura e l’attivazione dell’opzione più adatta alle proprie esigenze. Attualmente, il mercato di telefonia fissa offre un gran numero di opzioni per tutti i clienti raggiunti solo dalla rete ADSL.

Individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze (a partire da meno di 30 Euro al mese) sarà abbastanza facile. Molti operatori, inoltre, permettono di attivare l’offerta desiderata con navigazione tramite rete ADSL per poi garantire la possibilità di effettuare un upgrade della rete passando alla fibra ottica (o alla fibra mista) nel caso questa tecnologia diventasse disponibile presso l’indirizzo di casa del cliente.



I bonus aggiuntivi con Fastweb, Wind Tre, TIM e Vodafone

Da segnalare anche la presenza di diversi bonus aggiuntivi su tutte le principali tariffe ADSL presenti sul mercato. Ad esempio, come vedremo nel dettaglio di seguito, chi sceglie Fastweb potrà contare su di un abbonamento completo (linea telefonica e Internet senza limiti) e sull’assenza di vincoli e penali in caso di recesso anticipato.

Attivando le offerte ADSL di Wind Tre, invece, si otterranno Giga aggiuntivi per navigare in mobilità. Con Wind c’è la possibilità di sfruttare un bundle di 100 GB extra mentre i clienti Tre su mobile che attivano un’offerta Internet casa potranno sfruttare Giga illimitati per lo smartphone sfruttando, al massimo, la possibilità di ottenere una convergenza “fisso+mobile” particolarmente conveniente.

Anche TIM propone soluzioni molto interessanti per chi è raggiunto dalla rete ADSL con la possibilità, ad esempio, di accedere alla piattaforma di streaming TIM Vision senza costi aggiuntivi e di arricchire il proprio abbonamento con diverse opzioni aggiuntive. Per chi sceglie Vodafone, invece, c’è la possibilità di sfruttare, oltre all’abbonamento ADSL per la casa, anche una SIM dati con 30 GB in 4G, disponibile senza costi aggiuntivi, per navigare in mobilità.

Prima di procedere all’attivazione di una delle offerte ADSL presenti sul mercato, è sempre molto importante effettuare una verifica della copertura. Sia la rete FTTH che la rete FTTC sono in costante espansione e, di mese in mese, il numero di abitazioni che possono accedere alla banda ultra-larga aumenta. Per questo motivo, prima di sottoscrivere una nuvoa offerta ADSL è fortemente consigliabile verificare la copertura della fibra con tutti gli operatori presenti sul mercato (la verifica può essere effettuata dal sito dell’operatore direttamente).

Ecco quali sono le migliori offerte ADSL del momento:

Fastweb Casa

Fastweb Casa è una delle migliori tariffe del momento per chi è in cerca di un abbonamento ADSL completo sotto tutti i punti di vista. Attivando quest’offerta, infatti, si potrà contare su di un piano tariffario “tutto incluso” ad un prezzo fisso e senza alcun vincolo di permanenza (quest’aspetto rappresenta, senza dubbio, uno dei punti di forza delle offerte dell’operatore.,

Ecco i dettagli di Fastweb Casa:

linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali (con 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere all’abbonamento un’opzione con 1000 minuti di chiamate verso l’estero);

connessione ad Internet senza limiti tramite rete ADSL 20 Mega (se disponibile la copertura, la connessione può avvenire, senza costi aggiuntivi, anche tramite rete FTTH o FTTC);

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 24,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi disponibili gratis per i nuovi clienti. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di attivare anche Fastweb Casa e DAZN, l’offerta combinata che, al costo di 30,95 Euro al mese, permette di unire in un unico abbonamento la linea fissa di casa di Fastweb (con tutte le caratteristiche viste in precedenza) e un abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello smartphone. Attivando quest’offerta si risparmierà 4 Euro al mese rispetto al costo dei due servizi considerati in modo separato.

Internet 20 di Wind

Un’ottima soluzione per tutti i clienti che vogliono attivare un’offerta ADSL completa sotto tutti i punti di vista e con la possibilità di poter contare su alcuni vantaggi anche per lo smartphone può valutare Internet 20 di Wind. La tariffa in questione include i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali;

connessione illimitata tramite rete ADSL 20 Mega (se disponibile, è possibile attivare l’offerta anche con connessione tramite rete FTTH oppure tramite rete FTTC, le condizioni dell’offerta non cambiano);

100 GB di traffico dati in 4G per navigare in mobilità sotto rete Wind; il bundle è condivisibile tra un massimo di 4 SIM Wind e può essere immediatamente attivato inserendo, al momento della richiesta di attivazione, il proprio numero Wind; per sfruttare il bundle è necessario che sulla SIM sia attivata un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call your Country con minuti inclusi;

Internet 20 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Internet 20 di Tre

Wind Tre è presente sul mercato di telefonia fissa anche con il brand Tre che, come Wind, propone la tariffa Internet 20, una soluzione molto simile a quella vista in precedenza. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali;

connessione illimitata tramite rete ADSL 20 Mega (se disponibile, è possibile attivare l’offerta anche con connessione tramite rete FTTH oppure tramite rete FTTC, le condizioni dell’offerta non cambiano);

Giga illimitati sulla propria tariffa per smartphone se si è già clienti Tre;

Internet 20 presenta, anche in questo caso, un costo mensile di 26,98 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che chi attiva l’offerta ha la possibilità di passare a Tre ed attivare ALL-IN Super Power, una tariffa per smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati disponibile al costo di 7,99 Euro al mese.

TIM Super ADSL

TIM è il principale operatore in Italia per quanto riguarda gli abbonamenti che sfruttano la rete ADSL. Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC, l’operatore mette a disposizione il piano TIM Super ADSL, una soluzione completa che offre una lunga serie di bonus. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali);

connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

accesso, senza costi aggiuntivi e senza limiti di tempo, alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che offre un ricco catalogo di film, serie TV, documentari e programmi per ragazzi da guardare sia su Smart TV che su dispositivi mobili, tramite app, oppure via web; per chi diventa cliente TIM Vision, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare una promozione aggiunta con l’attivazione del ticket Sport di NOW TV al costo di 29,99 Euro al mese ma con i primi 4 mesi inclusi gratuitamente;

TIM Super ADSL presenta un costo periodico di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che i nuovi clienti che attivano l’offerta possono aggiungere, senza alcun costo aggiuntivo, una delle seguenti opzioni al proprio abbonamento:

Safe Web Plus : è un servizio integrato nella rete TIM che garantisce la sicurezza della navigazione ed elimina i pericoli legati all’utilizzo del web;

: è un servizio integrato nella rete TIM che garantisce la sicurezza della navigazione ed elimina i pericoli legati all’utilizzo del web; Smart Home: quest’opzione mette a disposizione dell’utente due telecamere Wi-Fi per controllare la propria abitazione tramite l’app IoTIM;

quest’opzione mette a disposizione dell’utente due telecamere Wi-Fi per controllare la propria abitazione tramite l’app IoTIM; TIM Vision Plus : quest’opzione permette di accedere ad una versione arricchita di TIM Vision che include l’accesso ai contenuti HD, la possibilità di accedere alla piattaforma con più dispositivi in contemporanea e alcuni programmi esclusivi;

: quest’opzione permette di accedere ad una versione arricchita di TIM Vision che include l’accesso ai contenuti HD, la possibilità di accedere alla piattaforma con più dispositivi in contemporanea e alcuni programmi esclusivi; Assistenza : è un servizio che mette a disposizione del cliente un tecnico qualificato che provvederà alla risoluzione delle problematiche legate alla connessione ed alla configurazione della rete di casa;

: è un servizio che mette a disposizione del cliente un tecnico qualificato che provvederà alla risoluzione delle problematiche legate alla connessione ed alla configurazione della rete di casa; Voce: quest’opzione permette di aggiungere l’opzione per le chiamate illimitate (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali al proprio abbonamento;

Il cliente che attiva TIM Super ADSL ha la possibilità di attivare tutte e cinque le opzioni elencate. La prima opzione è completamente gratuita mentre le altre quattro opzioni presentano un costo mensile di 5 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento. Le varie opzioni sono disponibili sia in fase di sottoscrizione che per un’attivazione successiva.

Per chi attiva TIM Super ADSL, infine, l’operatore riserva un ulteriore bonus aggiuntivo rappresentato dalla possibilità di attivare una tariffa speciale per il proprio smartphone. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 20 GB in 4G (6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese;

Per ogni linea fissa attivata è possibile abbinare due SIM con questa tariffa attiva (l’addebito del costo mensile avviene direttamente in bolletta e la tariffa è attivabile sia su di un nuovo numero che portando il proprio numero di cellulare a TIM).

Internet Unlimited di Vodafone

Anche Vodafone propone un’ottima tariffa ADSL per tutti i clienti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC. L’offerta in questione si chiama Internet Unlimited e presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso i fissi e 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i mobili);

connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; l’offerta è attivabile anche con fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC alle stesse condizioni per i clienti raggiunti da una di queste tecnologie;

SIM dati per navigare in mobilità con tablet e chiavetta con un bundle di 30 GB in 4G al mese;

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo mensile di 27,90 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo. Al costo di 5 Euro in più al mese è, inoltre, possibile aggiungere le chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali.

Alternative all’ADSL: quali sono

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC, l’unica opzione disponibile per ottenere una connessione illimitata da casa “tradizionale” è rappresentata dalla connessione ADSL. La rete ADSL, già abbastanza limitata in termini di velocità per gli standard moderni, presenta spesso (nelle zone periferiche) prestazioni molto scadenti con una velocità di navigazione ben al di sotto dei valori massimi garantiti dall’operatore.

In questi casi, per sfruttare una connessione illimitata da casa, è possibile valutare la possibilità di attivare offerte Internet che sfruttano tecnologie alternative. Tra le soluzioni alternative all’ADSL disponibili, ad oggi, sul mercato troviamo diverse tariffe Internet wireless che prevedono la realizzazione di una connessione senza fili da casa.

Tra le opzioni migliori di questa categoria di abbonamenti troviamo le offerte Eolo, che sfruttano una tecnologia Fibra mista radio e prevedono l’installazione di un’antenna in casa che dovrà collegarsi via radio ad un ripetitore dell’operatore. Nelle zone più periferiche, solitamente scarsamente servite anche dalle reti radio, è possibile valutare l’attivazione di una connessione Internet satellitare che prevede la realizzazione di un collegamento diretto (tramite una parabola) tra la propria abitazione ed una rete di satelliti che provvederà a trasmettere il segnale ad un ripetitore permettendo all’utente di accedere ad Internet.