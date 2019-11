Se in queste settimane stai pensando a quale fornitore internet casa scegliere, questa guida ti sarà utile per avere una panoramica delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato. Inoltre, per ogni pacchetto abbiamo evidenziato le performance previste della connessione internet in vendita. Scopri qui le tre promozioni che combinano convenienza, qualità della connessione e bonus aggiuntivi.

Come scegliere fornitore internet casa

Prima di scegliere il vostro prossimo fornitore internet casa, ti consigliamo di seguire alcuni passaggi per comprendere al meglio quale è la proposta più adeguata alle tue esigenze. Di seguito, tre semplici suggerimenti da prendere in considerazione prima di firmare il nuovo contratto.



Analizza le tue abitudini di utilizzo

A seconda del tipo di utenza a cui corrispondi, cambierà anche l’offerta e la tariffa applicata. È quindi importante capire se utilizzi la connessione di casa solo saltuariamente e per effettuare operazioni semplici (come utilizzo dei motori di ricerca e social network) oppure in modo costante durante tutta la giornata per ragioni professionali.

Verifica la copertura internet della vostra zona

Se sei particolarmente interessato a un’offerta speciale che riguarda internet in fibra ottica, sarà opportuno che controlli se la tua casa è coperta dalla connessione con questa tecnologia e, in caso affermativo, quale standard è adottato (come FTTH oppure FTTC). Inoltre, per verificare la velocità della vostra attuale connessione, sarà sufficiente effettuare uno speed test.



Confronta le offerte sul mercato

Prima di qualsiasi acquisto, non c’è decisione migliore che quella di dedicare un po’ del tuo tempo a capire qual è il ventaglio di offerte a disposizione sul mercato. Questo passaggio ti permetterà di fare una scelta finale informata e consapevole.

Ti ricordiamo che oggi la maggior parte delle offerte internet casa include ancora la linea telefonica fissa.

Internet casa: performance e offerte a confronto

Wind SUPER FIBRA

La promozione Wind Super Fibra offre un servizio tutto incluso attivabile al costo di 26,98 Euro/mese, rispetto al costo originale di 31,98 Euro/mese. È importante ricordare che questa offerta è valida solo per i nuovi clienti che decidono di acquistare l’abbonamento attraverso la procedura online disponibile sul portale web dell’operatore.

Il canone mensile del pacchetto comprende i seguenti servizi:

modem Wi-Fi di ultima generazione, al costo di 5,99 Euro/mese per 48 mesi dall’attivazione del contratto, che sono però già inclusi nel prezzo dell’offerta;

servizio di attivazione, il cui costo, così come per il modem, è incluso nel canone in promozione, pari ad un costo di 120 Euro, ma suddiviso in 24 rate da 5 Euro al mese;

100 GIGA, 100 Giga gratuiti, disponibili per l’utilizzo con gli smartphone di famiglia associati con l’attivazione della promozione, per un totale di 5 numeri utilizzabili contemporaneamente;

ECHO DOT, l’altoparlante intelligente di Amazon che funziona in connessione con la fibra Wind, ritirabile in uno degli store Wind in seguito alla registrazione dell’abbonamento;

È importante ricordare che, relativamente alla fornitura di ECHO DOT compreso nell’offerta, Wind Super Fibra prevede questa possibilità in modalità Telefono incluso, legato alla SIM dati 100 GIGA. Questo modulo richiede all’inizio un contributo anticipato e rata mensile per 24 mesi di 0 Euro, ma stipula una rata finale pari a 59,90 Euro in chiusura del contratto. Il pagamento è possibile solo tramite addebito automatico. Per saperne di più sui device della famiglia Amazon Echo, puoi leggere questa guida.

Per quanto riguarda la performance della connessione inclusa in Wind Super Fibra, sottolineiamo che questa offerta è rivolta agli utenti che hanno disponibilità di copertura di rete in fibra ottica. Gli standard considerati sono:

FIBRA 1000, in FTTH (Fiber To The Home), fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload;

Internet 200, in FTTC (Fiber To The Cabinet), fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload;

Internet 100, in FTTC (Fiber To The Cabinet), fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload.

3 SUPER FIBRA

L’offerta 3 SUPER FIBRA è in promozione a 26,98 Euro/mese, rispetto al prezzo originale di 31,98 Euro/mese. Si tratta di una proposta “tutto incluso”, che comprende anche il costo del modem (a 5,99 Euro/mese per 48 mesi) e quello del servizio di attivazione (pari a un totale di 120 Euro/mese, divisi in 24 rate da 5 Euro/mese). SUPER FIBRA è attivabile solo tramite il portale web dell’operatore ed è dedicato ai nuovi clienti.

Le caratteristiche dell’offerta includono alcuni vantaggi dedicati, tra cui:

Giga illimitati, grazie a cui è possibile navigare senza limiti e sfruttarli anche con i propri dispositivi mobile collegati all’offerta;

Super Wi-Fi, con il Modem Hi-Tech auto-installante con la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi;

Assistenza KASKO, che viene proposta gratuitamente;

ALL-IN Super Power, un pacchetto speciale aggiuntivo che prevede Giga e minuti illimitati per 3 SIM da associare a 7,99 Euro/mese;

Speed, che significa la possibilità di navigare alla massima velocità possibile senza presso il proprio domicilio senza costi aggiuntivi.

La performance che potrete ottenere con l’attivazione di questa offerta dipende dalla qualità della vostra copertura in fibra ottica. Per andare più nel dettaglio, la velocità di navigazione prevista a seconda dei casi è:

con Super Fibra in FTTH (Fiber To The Home), fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload;

con Internet200 in FTTC (Fiber To The Cabinet), fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload;

con Internet100 in FTTC (Fiber To The Cabinet), fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload.

Vodafone Internet Unlimited Chiamate illimitate

Vodafone mette a disposizione di tutti i nuovi clienti interessati a scegliere un fornitore internet casa un’offerta al costo di 27,90 Euro/mese. Uno degli aspetti più interessanti di questa offerta è la trasparenza rispetto alla permanenza contrattuale: un minimo di 24 mesi e un costo di disattivazione previsto di 28 Euro in caso di migrazione verso un altro operatore o di cessazione anticipata dello stesso contratto.

La promozione prevede costi di attivazione inclusi nel canone di 27,90 Euro/mese, modalità che sostituisce la richiesta precedente del pagamento di 24 Euro una tantum.

Ecco i servizi presenti nell’offerta Vodafone Internet Unlimited:

Internet alla massima velocità senza limiti;

il pacchetto Vodafone Ready, che include il modem Wi-Fi di ultima generazione e l’assistenza gratuita in remoto;

Vodafone TV intrattenimento;

SIM dati con 30 Giga al mese, che è possibile utilizzare per navigare anche fuori casa sui propri dispositivi mobile;

Uno dei vantaggi speciali previsti con il passaggio all’operatore è l’assegnazione di un buono spesa di 100 Euro. Si tratta però di un bonus riservato solo agli abbonati che utilizzeranno la tecnologia in fibra ottica con standard FTTH (Fiber To The Home) e FTTC (Fiber To The Cabinet), a seconda delle possibilità offerte presso il proprio domicilio. Il buono può essere utilizzato presso punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale, una selezione che include le catene Conad, Carrefour, Despar e Iper.

Un’ulteriore caratteristica da ricordare è l’opzione Rete sicura, in prova per 3 mesi. Si tratta di un servizio che permette di personalizzare il livello di protezione della navigazione, tenere sotto controllo il funzionamento dello standard di sicurezza attivato e configurare il modulo Protezione Bambino.

La performance di questa offerta internet casa è legata alla velocità della connessione che copre il territorio in cui siete domiciliati. Nel dettaglio: