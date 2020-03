Quale Internet mettere a casa e quanto costa

Abituati a trascorrere poco tempo in casa, spesso non abbiamo valutato ampiamente l’importanza di una connessione Internet casa stabile. Finora ci sono bastati i Giga a disposizione sul cellulare, ma ci rendiamo effettivamente conto solo adesso che per una famiglia con esigenze diverse, da chi vuole vedere i cartoni a chi il nuovo episodio di una serie TV, fino a chi è interessato allo sport e all’informazione, una connessione Internet casa è proprio quello che ci vuole.

Le principali promozioni disponibili attualmente permettono di avere accesso a una connessione Internet di tipo illimitato, ma non solo: nel piano mensile sono infatti previsti anche minuti illimitati su tutto il territorio nazionale, che nella maggior parte dei casi, sono a costo zero e senza scatto alla risposta.

Vediamo meglio quali sono le promozioni da attivare e quali i prezzi del canone mensile, con un focus sulle promozioni ADSL e su quelle in fibra ottica FTTC e FTTH.

Le migliori promozioni Internet casa di sempre

Per tutta una serie di fattori, in primis l’emergenza coronavirus che ha portato a modificare le abitudini giornaliere di ognuno di noi, i costi delle offerte Internet casa si sono abbassati ancora di più rispetto a quelli canonici.

Le offerte proposte da Wind Tre, Vodafone e Fastweb Casa hanno infatti prezzi inferiori ai 26 euro al mese: non si tratta di piani destinati ad aumentare nel tempo, ma, al contrario, di promozioni che hanno una durata fissa o che sono destinate ad abbassarsi negli anni, come nel caso di Vodafone.

Le tariffe di tipo ADSL

Una tariffa Internet casa di tipo ADSL consente di navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Giga in upload: si tratta delle velocità massime, che nella pratica non sempre vengono raggiunte. La buona notizia consiste nel fatto che per vedere un film in streaming o una partita online dal cellulare o sul PC non sono obbligatorie le velocità di connessione della fibra ottica. Il contenuto è accessibile anche con le tariffe di tipo ADSl: l’unica differenza reale è data dal fatto che la qualità sarà di tipo SD, mentre in fibra ottica si potrà accedere a contenuti di tipo HD.

Wind Tre propone la tariffa Internet 20 Unlimited, al costo mensile di 19,99 euro, che rappresenta l’offerta più economica fra tutte quelle sottoscrivibili e che prevede, oltre alle chiamate illimitate, anche l’Internet mobile. La promozione si può acquistare senza modem, ma nel caso in cui non se ne possedesse già uno, si può usufruire di quello proposto da Wind Tre, alla cifra di 5,99 euro: in questo modo il costo della tariffa diventerà di 25,98 euro.

Le altre super promozioni a meno di 26 euro al mese sono quelle di:

• Vodafone, con l’offerta Internet Unlimited ADSL, che costa 25,90 euro al mese per i primi 4 anni, e 22,90 a partire dal quinto;

• Fastweb Casa, con la quale si ha accesso a Internet e chiamate illimitate, senza dover pagare il canone Telecom, a costo di 25,95 euro al mese, per sempre.

Le offerte in fibra ottica

La tecnologia della fibra ottica non ha ancora raggiunto tutta Italia: la rete più veloce fra tutte, la fibra FTTH, che raggiunge la velocità di 1 Giga in download, copre soltanto alcune città italiane, mentre una parte del territorio è servita dalla tecnologia della fibra FTTC, che viaggia alla velocità massima di 200 Mega in download.

Le promozioni Internet casa in fibra ottica hanno lo stesso prezzo delle corrispettive tariffe di tipo ADSL:

• Super Fibra Unlimited di Wind Tre ha un costo di 19,99 euro al mese + il modem a 5,99 euro, che è opzionale;

• Internet Unlimited di Vodafone, che ha un costo di 25,90 euro al mese per i primi 4 anni e di 22,90 euro al mese a partire dal quinto anno;

• Fastweb casa, ha un costo fisso di 25,95 euro al mese.

Quello che cambia, nel concreto, tra una promozione ADSL e una in fibra ottica è la velocità di connessione: il prezzo rimane lo stesso, così come eventuali servizi correlati all’offerta. Lo speed test è lo strumento attraverso il quale si può conoscere in anticipo la velocità che può essere raggiunta nel luogo in cui si abita e nel quale si ha intenzione di attivare una nuova promozione.

I vantaggi delle promozioni Internet casa

Da un lato ci sono le chiamate illimitate, non solo verso i numeri fissi, ma anche verso i mobili: la tendenza a eliminare definitivamente il numero di casa dilaga da diverso tempo su tutto il territorio nazionale, quindi avere a disposizione chiamate gratuite e senza scatto alla risposta verso i numeri di cellulare è una grande opportunità.

La connessione Internet senza limiti permette di rimanere connessi h24 e avere accesso a qualsiasi tipologia di contenuto, senza doversi preoccupare del tempo che si trascorre in rete. In particolare, in questo periodo si tratta di un’occasione da sfruttare da parte di chi sta lavorando in smart working o ha i figli a casa, impegnati nelle lezioni a distanza.

Infine, una carta ulteriore a favore di una promozione Internet casa è quella di poterla personalizzare con dei pacchetti dedicati all’intrattenimento: per esempio, con Fastweb è possibile aggiungere l’opzione DAZN oppure la programmazione SKY, mentre con Vodafone si possono aggiungere contenuti legati allo sport, oppure il meglio dei contenuti di NOW TV.

Le occasioni sono davvero tante e sono state pensate per adattarsi al meglio al budget che una famiglia, una coppia o anche un single potrebbero essere disposti a spendere ogni mese, senza dover rinunciare a un servizio di qualità. Inoltre, la sottoscrizione online, che ora più che mai rappresenta una scelta obbligata, permette spesso di avere accesso a sconti che non si avrebbero nel caso in cui si decidesse di attivare la stessa tariffa presso un negozio fisico.