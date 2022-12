Quale operatore mobile scegliere nel 2023?

Il 2023 è quasi alle porte e l’inizio del nuovo anno potrebbe essere una buona occasione per cambiare operatore mobile, scegliendo uno più economico o che offra più Giga – ovvero quello che oggi si richiede di più.

Quale operatore scegliere nel 2023 tra offerte mobile che spesso si somigliano e che, proprio per la grande quantità, rendono più difficile la decisione? Ecco qualche consiglio utile per cambiare e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Quale operatore scegliere nel 2023: confronta le offerte

Cosa valutare nella scelta di un’offerta mobile

Scegliere una nuova promozione mobile per il 2023 dovrebbe partire da alcune domande, attraverso le quali sarà possibile ridurre il campo delle ricerca e concentrarsi soltanto sulle offerte che presentano determinate caratteristiche.

Ci si potrebbe per esempio chiedere:

voglio una promozione che costi di meno?

voglio attivare un nuovo numero?

sento il bisogno di avere più Giga inclusi ogni mese nella mia offerta?

cerco un operatore più veloce rispetto a quello attuale?

Si tratta soltanto di alcune casistiche, che però rappresentano le più comuni quando si è alla ricerca di una nuova promozione mobile. L’utilizzo di un comparatore di offerte dedicate alla telefonia mobile potrà rendere più semplice il processo valutativo, in quanto permetterà di avere, nero su bianco, ovvero nella stessa pagina, le migliori offerte mobile disponibili sul momento, con l’analisi dei costi e dei servizi inclusi.

Nelle prossime righe partiremo dall’analisi delle promozioni mobile dedicate agli utenti che vogliono mantenere il vecchio numero di telefono, pur passando alla promozione di un altro operatore mobile.

Confronta le migliori offerte mobile con più Giga

Le migliori offerte per cambio operatore

Una delle tipologie di offerte mobile che si potrebbe prendere in considerazione per il 2023 è quella che prevede il passaggio a un altro operatore, mantenendo il proprio numero di telefono, al quale si potrebbe essere legati per ragioni temporali e affettive.

In questa ipotesi, emergono le cosiddette offerte di tipo operator attack, ovvero che prevedono un costo molto basso soltanto se attivate dai clienti di alcuni operatori. Vediamo di seguito alcuni esempi disponibili oggi.

Nome offerta mobile per cambio operatore Costo e caratteristiche ho. Mobile 6,99 6,99 euro al mese L’operatore virtuale di Vodafone propone un’offerta per i clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO (operatori virtuali) al costo di 6,99 euro al mese La promozione comprende: chiamate illimitate

messaggi illimitati

100 Giga di Internet al mese Kena 6,99 6,99 euro al mese + 100 Giga in regalo per un mese L’operatore virtuale di TIM propone un’offerta per i clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO (operatori virtuali) al costo di 6,99 euro al mese, che potrà essere attivata anche sui nuovi numeri La promozione comprende: chiamate illimitate

500 SMS

130 Giga di Internet al mese Very Mobile 6,99 6,99 euro al mese + 100 Giga in regalo per 1 mese L’operatore virtuale di WINDTRE propone un’offerta per i clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO (operatori virtuali) al costo di 6,99 euro al mese La promozione comprende: chiamate illimitate

messaggi illimitati

100 Giga di Internet al mese Fastweb Mobile 7,95 euro al mese + 10 euro per la nuova SIM e 5G incluso La promozione comprende: chiamate illimitate

100 SMS

150 Giga di Internet al mese

Come si potrà notare dai costi indicati in elenco, nel caso di ho. Mobile, Kena e Very non sono previsti costi da sostenere né per il contributo di attivazione né per la ricezione della nuova SIM.

Scopri quali sono le promozioni mobile più convenienti del 2023

Le migliori offerte con gli operatori tradizionali

Tra le migliori promozioni degli operatori tradizionali a meno di 10 euro al mese, si possono citare le offerte Iliad, che si caratterizzano per:

avere un costo fisso per sempre (non si saranno dunque rimodulazioni);

essere per tutti, sia per il cambio operatore sia per i nuovi numeri;

per l’attivazione gratuita e un contributo una tantum di soli 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Attualmente è disponibile in edizione limitata, fino al 28 dicembre 2022, l’offerta Flash 120, che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

chiamate e messaggi senza limiti;

120 Giga di traffico.

Al costo di 9,99 euro al mese si colloca invece Iliad Giga 150, che comprende minuti e chiamate senza limiti e un bundle di Giga pari a 150 al mese.

Restando tra le offerte degli operatori tradizionali, troviamo una promozione che TIM ha dedicato esclusivamente ai clienti di alcuni operatori virtuali: si tratta di TIM Wonder Five, disponibile al costo di 7,99 euro al mese + un contributo di 25 euro per la nuova SIM, con 20 euro di ricarica inclusi.

Questa promozione comprende ogni mese: