Quale operatore scegliere nel 2023? Guida alle offerte per telefonia mobile

Oggi è possibile attivare facilmente e in pochi giorni una nuova offerta mobile mantenendo il proprio numero di telefono: la procedura alla quale si dovrà ricorrere prende il nome di portabilità.

Se da un lato è davvero semplice effettuare la portabilità, pagando quanto previsto dal nuovo operatore (spesso si tratta del prezzo della nuova SIM mobile), dall’altro potrebbe essere più difficile trovare nuova tariffa.

Il motivo non è tanto la mancanza di offerte, quanto la grande presenza di promozioni offerte dagli operatori mobile, che in alcuni casi possono anche essere associate a un’offerta per la telefonia fissa (ovvero una promozione Internet casa).

Nelle prossime righe analizzeremo le migliori promozioni mobile che possono essere attivate sia nel caso in cui si volesse mantenere il vecchio numero di telefono, sia nell’ipotesi in cui si volesse invece attivare un nuovo numero.

Attiva una nuova offerte per la telefonia mobile

Migliori offerte per la telefonia mobile 2023

La prima cosa da fare per valutare una promozione mobile è chiedersi quanto si vorrebbe spendere. I costi delle tariffe per la telefonia mobile si sono notevolmente ridotti negli ultimi anni, a fronte di un aumento del numero di Giga disponibili ogni mese.

Ci sono diverse promozioni con le quali è possibile navigare, chiamare e mandare messaggi (sempre meno utilizzati) a meno di 10 euro al mese, una tariffa che si tradurrebbe in un costo annuale di 120 euro.

In merito alla copertura di rete, non ci sono troppe differenze tra gli operatori tradizionali e quelli virtuali (MVNO), dato che questi ultimi si appoggiano agli operatori tradizionali (cosiddetti MNO).

Per la velocità di rete le cose cambiano in quanto le offerte degli operatori mobile tradizionali garantiscono una velocità maggiore. In aggiunta, se si fosse interessati proprio alla velocità, si potrebbero valutare le offerte 5G disponibili oggi – fermo restando che si dovrà avere un telefono e si dovrà vivere in una zona già coperta da tale tecnologia di rete.

La seconda domanda da chiedersi è relativa ai servizi che si vorrebbero avere in più rispetto a quelli che si hanno già. Oggi, una delle richieste principali, alla quale gli operatori di telefonia mobile hanno risposto benissimo, è relativa al numero di Giga.

Scopri quali sono le promozioni mobile più convenienti

Quali offerte telefonia mobile convengono di più

Potresti valutare una delle offerte degli operatori virtuali se il tuo obiettivo è quello di:

mantenere il tuo numero di telefono;

spendere poco;

avere più Giga;

avere anche chiamate e messaggi inclusi nel costo mensile dell’offerta;

non pagare né il contributo di attivazione né il costo della nuova SIM.

Confronta le offerte mobile con più servizi inclusi

Tra le offerte che potresti considerare, ci sono quelle degli operatori virtuali di Vodafone, TIM e WINDTRE. Si tratta di:

ho. mobile a 6,99 euro, che include 100 Giga, chiamate e messaggi illimitati (è riservata in portabilità agli operatori che passano da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO); Kena mobile a 6,99 euro, che include 13 Giga, chiamate senza limiti e 500 messaggi (è riservata in portabilità agli operatori che passano da Iliad, PosteMobile e altri MVNO, oltre che ai nuovi numeri) – include 100 Giga extra per i primi 30 giorni; Very mobile a 6,99 euro, che include 100 Giga, chiamate e messaggi illimitati (è riservata in portabilità agli operatori che passano da Iliad, PosteMobile e altri MVNO) – include 100 Giga in regalo per 1 mese.

Qualora si volessero avere più Giga, Kena propone (anche su nuovi numeri) una promozione al costo di 7,99 euro al mese con 150 Giga, 500 SMS e chiamate illimitate.

Altri operatori mobile molto convenienti sono poi Entry, che offre prima ricarica gratuita e film, serie TV e formazione, al costo di 4,99 euro al mese. In questo caso si dovrà pagare un costo per la nuova SIM pari a 9,99 euro una tantum.

Si avranno ogni mese:

chiamate illimitate; 100 SMS ; 30 Giga di traffico.

Pagando un costo mensile di 6,99 euro, si potrà attivare un’altra offerta mobile con 60 Giga, 100 SMS e chiamate senza limiti. Per avere ancora più Giga, si potrebbe poi puntare su Elite x12, che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 120 Giga, 100 SMS e chiamate illimitate.

Restando sui 120 Giga al mese, Iliad propone un’offerta – Giga 120 – che potrà essere sottoscritta da qualsiasi tipologia di cliente, nella quale sono inclusi anche chiamate e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa. Il costo mensile è di 7,99 euro.

Allo stesso prezzo, si potrà anche scegliere la promozione di TIM, Wonder Five, che comprende 70 Giga, chiamate e messaggi senza limiti, e si rivolge unicamente ai clienti di alcuni operatori virtuali, in portabilità.