Quali promozioni ADSL e fibra convengono a marzo 2020

5 Marzo 2020 - Le offerte Internet casa di marzo 2020 offrono pacchetti con chiamate e Internet illimitati a partire da 26 euro al mese. Le promozioni sono attivabili con una connessione di tipo ADSL oppure con la tecnologia in fibra ottica: la verifica della copertura del luogo in cui si abita è l’operazione preliminare da mettere in pratica per capire a quale velocità si potrà navigare.

La particolarità delle tariffe Internet Wi-Fi che è possibile attivare è che non prevedono il pagamento del canone telefonico, in quanto le chiamate vengono effettuate tramite il protocollo VoIP, ovvero sfruttando la connessione Internet.

Quali sono le offerte ADSL e fibra migliori nel mese di marzo 2020? Quali le caratteristiche che le contraddistinguono? Vediamo di seguito il dettaglio di 4 promozioni super convenienti, disponibili a meno di 30 euro al mese.

Le migliori offerte ADSL e fibra a marzo 2020

Le tariffe prese in esame possono essere attivate, allo stesso prezzo, nella versione ADSL, con la quale è possibile navigare alla velocità massima di 20 Mega, oppure con la tecnologia in fibra ottica, che è disponibile nelle versioni:

• FTTC, Fiber to the Cabinet, che raggiunge la velocità massima in download di 200 Mega;

• FFTH, Fiber to the Home, che rappresenta il top di gamma delle connessioni, con picchi che possono toccare la velocità di 1 Giga in download.

Le tariffe consigliate a marzo 2020 sono:

• Fibra 1000 di Wind;

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Fastweb Casa;

• TIM Super Fibra.

Alcune tariffe possono essere personalizzate con l’aggiunta di servizi aggiuntivi legati all’intrattenimento che permettono di abbattere ancor di più i costi previsti nel caso di attivazione singola dei servizi proposti in combo.

Fibra 1000, la tariffa più conveniente

La proposta di Wind, che nella versione ADSL si chiama Internet 20, ha il prezzo più basso fra tutte, pari a 25,98 euro al mese. Il costo dell’abbonamento cambia a partire dal dal quinto anno, quando il canone diventerà pari a 19,90 euro. Questo succede perché nei primi anni dell’abbonamento sono stati inclusi i costi del modem e dell’attivazione, che non vengono pagati direttamente al momento della sottoscrizione.

Il piano mensile comprende:

• chiamate nazionali senza limiti verso i numeri fissi e mobili;

• modem e attivazione inclusi;

• l’Internet mobile, con una SIM nella quale sono inclusi 100 Giga di traffico.

Nel caso di disattivazione in anticipo, ovvero prima dei primi 4 anni dalla sottoscrizione del contratto, dovranno essere pagate le rate residue del modem e del costo di attivazione, che sono state inglobate nel prezzo del canone mensile.

Il grande intrattenimento di Vodafone

Vodafone è un’azienda da sempre molto attenta i bisogni dei suoi clienti: per questa la sua proposta mensile non si limita alla connessione Internet. Vodafone Unlimited ha un costo mensile di 26,90 euro, che diventano 20,90 a partire dal quinto anno di contratto.

Anche in questo caso è previsto un vincolo contrattuale che prevede dei costi nel caso di recesso anticipato, per disattivazione della linea o migrazione a un altro gestore.

La promozione di Vodafone include:

• il modem Vodafone Station e l’attivazione;

• la possibilità di disporre, a discrezione, del servizio di assistenza Vodafone Ready;

• le chiamate illimitate verso i fissi e i mobili nazionali;

• l’Internet mobile, con una SIM nella quale sono inclusi 30 Giga.

I clienti che attivano la promozione in fibra ottica potranno attivare anche una delle proposte della Vodafone TV, ovvero lo streaming TV dell’operatore, con il quale è possibile scegliere tra:

• un pacchetto che prevede l’intrattenimento di NOW TV, con il meglio delle serie TV di Sky;

• un pacchetto pensato per gli amanti del grande calcio, scegliendo Vodafone TV SPORT PLUS e NOW TV Sport;

• un pacchetto dedicato a tutta la famiglia, che prevede lo sport e l’intrattenimento di NOW TV.

La linea più performante: Fastweb

Nella classifica delle migliori connessioni, Fastweb si assicura una posizione privilegiata in quanto supera tutte le altre negli speed test. L’offerta Internet casa dell’operatore, denominata Fastweb Casa, ha un costo fisso di 27,95 euro al mese.

Nel canone mensile sono compresi:

• il costo di attivazione;

• il modem FastGate;

• le chiamate illimitate verso i numeri nazionali.

La promozione Internet casa di Fastweb può essere personalizzata in modi differenti, come per esempio:

• con l’aggiunta di una SIM, contenente 30 Giga di traffico, chiamate illimitate e 100 SMS, al costo mensile di 34,95 euro;

• scegliendo DAZN, al costo aggiuntivo totale mensile di 33,95 euro: in questo modo si avrebbe accesso a numerosi eventi sportivi live e si risparmierebbe rispetto all’attivazione singola dei due servizi. Questa tariffa ha un costo di 40,95 euro al mese, quando non è in promozione.

L’affidabilità della proposta di TIM

L’operatore TIM propone le offerte TIM fibra e ADSL a un costo mensile di 29,90 euro: il prezzo è fisso e non sono previste variazioni nel corso del tempo.

Nella promozione sono inclusi:

• l’attivazione e il modem TIM HUB;

• le chiamate gratuite e senza limiti, che sono valide unicamente nel caso di attivazione online;

• il servizio streaming TV di TIM, chiamato TIMVision, con tanti contenuti esclusivi dedicati all’intrattenimento dei clienti.

ADSL vs fibra ottica

In Italia la diffusione della fibra ottica non ha ancora raggiunto tutto il territorio nazionale: il gap tecnologico è ancora molto diffuso, con differenze notevoli riscontrabili dal confronto fra una grande città e un piccolo centro, specialmente nelle regioni meridionali.

La nota positiva è data dal fatto che l’ADSL si caratterizza, da sempre, per la stabilità della sua connessione: l’ADSL va anche bene per vedere film in streaming e per stare sui social, o compiere le operazioni più comuni che in genere si fanno su Internet, mentre potrebbe dare qualche problema nel caso in cui ci si volesse connettere in contemporanea da molti dispositivi e per chi è abituato a giocare online.

Di contro, la fibra ottica garantisce prestazioni di gran lunga superiori: è perfetta per i videogiocatori, ma anche per gli amanti del cinema e delle serie TV che vorrebbero vedere contenuti in live streaming in alta definizione. Assolutamente consigliata, quindi, per chi ha la fortuna di abitare in un luogo già raggiunto dalla tecnologia.