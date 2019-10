Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 11: la lista

Sarà un rilascio graduale che coprirà gran parte dei dispositivi lanciati da Xiaomi negli ultimi mesi. Stiamo parlando dell'aggiornamento alla MIUI 11 , la nuova interfaccia utente sviluppata dall'azienda cinese per i suoi dispositivi e che porterà con sé alcune novità interessanti e renderà il sistema più stabile. Uno dei motivi del successo di Xiaomi è proprio la MIUI, ritenuta da molti una delle migliori in ambito Android. Tante funzionalità molto utili e una leggerezza che rende lo smartphone più veloce e rapido. Xiaomi ha ufficializzato in questi giorni la lista degli smartphone che verranno aggiornati alla MIUI 11 : il rilascio è iniziato il 22 ottobre e proseguirà fino a dicembre. A essere aggiornata saranno sia gli smartphone top di gamma sia gli entry level, segnale che l'azienda cinese pensa a tutti i suoi clienti.

Fonte foto: monte_a / Shutterstock.com

La MIUI 11 porterà con sé tante piccole novità che renderanno felici gli utenti Xiaomi. Non si tratta di un aggiornamento epocale, ma di un update che va a migliorare quanto di buono già fatto in passato. Tra le novità più significative ci sarà il nuovo font Milan Pro che verrà utilizzato per tutti i micro-testi presenti nelle impostazioni, nuove personalizzazione per l'Always On Display, nuovi effetti sonori per le notifiche, nuove icone per le funzionalità. Inoltre, sono state aggiunte nuove applicazioni che rendono ancora più intelligente lo smartphone Xiaomi.