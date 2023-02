Quali sono i costi per l'attivazione e l'utilizzo di una connessione internet in fibra ottica?

Poter accedere a una connessione in fibra ottica vuol dire poter migliorare la qualità della navigazione, grazie a una maggiore velocità e a una migliore stabilità di rete. Ma quali sono i costi che bisogna sostenere per l’attivazione e l’utilizzo di questo tipo di connessione?

Quando si sta valutando il passaggio da una connessione di tipo ADSL a una in fibra ottica o quando si ha bisogno di attivare da zero una connessione a internet per la propria rete domestica naturalmente uno dei primi fattori da considerare è il costo mensile delle tariffe proposte dagli operatori di telefonia.

Questo costo però non è l’unico da tenere presente né il più importante: bisogna verificare infatti anche la presenza di costi di attivazione della linea o di costi extra addebitati in bolletta.

I costi di attivazione delle connessioni in fibra ottica

Molti dei piani tariffari degli operatori telefonici che permettono di navigare su connessioni in fibra ottica prevedono un costo di attivazione, addebitato al cliente una tantum o con rate mensili.

Il costo di attivazione della linea copre le spese di allaccio alla rete in caso di prima attivazione della linea o i costi necessari a gestire la pratica di passaggio dal vecchio operatore telefonico.

Nella maggior parte dei casi i costi di attivazione sono gli stessi per le connessioni di tipo FTTH e FTTC. Le prime sono le connessioni più veloci, in cui i cavi in fibra ottica arrivano fino all’interno dell’abitazione del cliente (fiber to the home), mentre le seconde sono le connessioni in fibra ottica che arrivano fino alla cabina telefonica e che utilizzano una connessione in rame per la distanza compresa tra la cabina e l’abitazione (fiber to the cabinet).

Solo in alcuni casi gli operatori prevedono un costo di attivazione più elevato per chi richiede l’allaccio di una rete domestica di tipo FTTH. Accade, ad esempio, per l’offerta in fibra ottica di WindTre, che prevede un costo di installazione una tantum di 99.99 euro per l’allaccio FTTH in quelle aree del Paese indicate come zone bianche.

Qual è dunque il costo da mettere in preventivo per l’attivazione di una connessione in fibra ottica a casa? I costi di attivazione richiesti dai principali operatori di telefonia mobile possono variare notevolmente ed è importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali, verificando se il costo di attivazione è già compreso nel prezzo mensile addebitato in bolletta o se va versato separatamente.

TIM

Il prezzo da pagare per attivare il piano tariffario TIM Premium Base è di 240 euro, frazionato in 24 rate mensili da 10 euro ciascuna e già incluso nella tariffa mensile. I clienti che vogliono attivare i piani TIM WiFi Power Smart o TIM WiFi Power All Inclusive, invece, dovranno pagare un costo di attivazione una tantum di 19,99 euro.

Vodafone

Chi ha intenzione di attivare un piano tariffario per navigare sulla fibra ottica Vodafone può scegliere tra diverse opzioni. Il costo di attivazione per tutti i piani è già incluso nel prezzo mensile dell’offerta ed è frazionato in rate da 5 euro ciascuna. Per il piano Internet Unlimited il costo di attivazione è di 120 euro, suddiviso in 24 rate. Per il piano Internet Unlimited V-MAX, invece, è previsto il pagamento di 9,99 euro una tantum e di 24 rate mensili da 5 euro ciascuna.

WindTre

A tutti i piani in fibra ottica Super Fibra, WindTre applica un costo di attivazione una tantum di 19.99 euro. A questo costo si aggiunge poi il costo di installazione di 99,99 euro previsto per le connessioni di tipo FTTH nelle zone bianche.

Iliad

Iliad ha fatto il suo ingresso nel mercato della telefonia fissa a gennaio 2022. Per la sua offerta in fibra per la linea fissa, Iliad prevede per i suoi clienti un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

Fastweb

Per le sue offerte in fibra ottica, Fastweb prevede un costo di attivazione di 24 euro una tantum per i nuovi clienti. Grazie alle promozioni in corso, attualmente il costo di attivazione è azzerato per tutti i clienti che scelgono di attivare un piano tariffario in fibra ottica.

I costi di utilizzo delle linee in fibra ottica

La principale voce di spesa quando si parla di costo di utilizzo della linea fissa domestica in fibra ottica è il costo mensile del piano tariffario scelto. I prezzi dei principali operatori telefonici sono piuttosto simili e sono grossomodo compresi tra circa 20 euro e circa 40 euro al mese.