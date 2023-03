Quali sono i fattori da considerare prima di scegliere un'offerta Internet?

Scegliere l’offerta internet casa più giusta per le proprie necessità può rivelarsi un compito difficile, data la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato e il bisogno di bilanciare diversi aspetti delle offerte.

Quando si prende in considerazione l’idea di sottoscrivere un’offerta di telefonia fissa, infatti, bisogna valutare diversi parametri. Dalla velocità di connessione alla quantità di dati offerti dalle compagnie, dalle promozioni ai vincoli di permanenza minima, sono molti i fattori da valutare prima di procedere con l’attivazione del contratto.

Ecco qualche consiglio sulle valutazioni preliminari da fare ogni volta che ci si ritrova a scegliere un’offerta internet domestica.

Trova la migliore offerta internet per la tua casa

Verifica la copertura offerta dagli operatori

Prima di scegliere un’offerta internet è necessario partire dalla verifica della copertura offerta dai diversi operatori. Solo sapendo quali sono le tecnologie a cui si ha accesso e quali sono le società che offrono una connessione stabile nel luogo in cui si vive è possibile prendere una decisione consapevole e che si rivela conveniente.

Per verificare la copertura è possibile usare il servizio online gratuito offerto da SOStariffe.it. Inserendo il proprio indirizzo di residenza si scopre in pochi secondi quali sono le tecnologie a cui si ha accesso e quali sono le tariffe più convenienti proposte dagli operatori telefonici.

Un numero sempre crescente di località italiane è raggiunto dalla fibra ottica FTTH e ha la possibilità di navigare ad altissima velocità attivando una delle offerte che sfruttano la nuova tecnologia di rete. Le tariffe tra cui scegliere sono numerose anche per chi può attivare un’offerta internet casa con tecnologia fibra misto rame FTTC.

Per chi non è ancora raggiunto dalla fibra ottica ci sono altre due opzioni da considerare: le offerte ADSL, che raggiungono una velocità di navigazione di 20 Mbps, oppure quelle FWA, che offrono una connessione veloce abbinando reti in fibra a reti radio e che si rivelano ideali per chi vive in aree isolate e difficili da raggiungere.

Scopri quali sono le tariffe internet che puoi sottoscrivere

Valuta quali sono i costi e i servizi offerti

Una volta verificato quali sono le tecnologie da cui si è raggiunti, è necessario passare a valutare i costi e i servizi inclusi nei diversi piani tariffari proposti dagli operatori in Italia.

In linea generale, è consigliabile attivare uno dei piani tariffari che consentono l’accesso alla migliore tecnologia di rete disponibile al proprio indirizzo. Il costo delle diverse offerte internet si è infatti livellato molto negli ultimi anni e il canone mensile richiesto a chi naviga tramite ADSL e quello richiesto a chi ha una connessione FTTH è molto simile.

Quando si valuta l’attivazione di una nuova linea telefonica fissa oppure il passaggio a un altro operatore è bene considerare di quali servizi si ha bisogno. Le tariffe che offrono sia una connessione a internet sia la possibilità di fare telefonate tramite linea fissa sono le più complete ma hanno costi superiori a quelle che includono solo la connessione a internet.

Valutare le proprie abitudini di navigazione è molto importante per riuscire a risparmiare. Chi naviga solo di tanto in tanto potrebbe trovare conveniente un’offerta telefonica che addebita la navigazione su internet solo a consumo oppure potrebbe considerare l’idea di attivare una tariffa solo voce e usare internet esclusivamente su rete mobile.

Nel valutare la convenienza delle diverse offerte telefoniche è necessario tener conto se le telefonate sono addebitate a consumo o se c’è un pacchetto di minuti incluso nel canone mensile. Chi ha bisogno di fare frequenti telefonate all’estero dovrebbe valutare anche i costi delle chiamate internazionali e privilegiare le tariffe che hanno un certo numero di minuti inclusi nel prezzo.

Trova l’offerta internet casa più conveniente

Confronta le offerte per ottenere il massimo risparmio

Per trovare l’offerta internet casa più conveniente è necessario valutare e bilanciare la copertura offerta dagli operatori, i servizi inclusi in ogni piano tariffario, i costi mensili e le eventuali spese di attivazione.

Per velocizzare la ricerca e confrontare a colpo d’occhio più offerte telefoniche è utile utilizzare un comparatore di tariffe telefoniche. Per ogni piano tariffario è possibile valutare la convenienza del canone mensile rapportandolo all’insieme dei servizi offerti: oltre a considerare la quantità di traffico voce e dati, bisogna considerare anche la presenza di servizi extra, come un canale di assistenza dedicato o la possibilità di fare chiamate all’estero senza costi aggiuntivi.

Per ottimizzare le spese si possono prendere in considerazione anche le tariffe che riuniscono in un solo contratto i costi della telefonia fissa e di quella mobile. In genere questi contratti prevedono il pagamento di un unico canone mensile e mettono a disposizione una SIM con minuti, SMS e giga illimitati.