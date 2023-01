Quali sono le tariffe per il roaming telefonico?

Fino a pochi anni fa usare il proprio telefono cellulare all’estero poteva addirittura rovinare la vacanza: anche se ci si trovava a pochi chilometri dal confine italiano i costi per fare o ricevere telefonate e per navigare su internet erano esorbitanti. Per fortuna le istituzioni europee sono intervenute con un regolamento che ha eliminato i costi del roaming internazionale all’interno degli Stati dell’UE e dello Spazio Economico Europeo.

Se stai per organizzare un viaggio in Europa, dunque, non devi preoccuparti dei costi telefonici. L’introduzione del cosiddetto Roaming like at home ti permette di telefonare alle stesse condizioni con le quali telefoni in Italia e, se la tua tariffa include un pacchetto dati, di avere dei giga da poter usare per navigare all’estero senza costi aggiuntivi.

Chi invece ha in programma di viaggiare in un Paese extra-UE può verificare se il proprio operatore telefonico propone delle tariffe dedicate. Nelle offerte degli operatori di telefonia mobile italiani ci sono diverse opzioni a cui fare riferimento, con contenuti e durata variabili.

Come funzionano i costi di roaming

Il roaming è un servizio che permette di utilizzare il proprio telefono cellulare per fare e ricevere chiamate, per inviare e ricevere SMS o per navigare su internet anche quando si varcano i confini nazionali. All’estero, affinché si possa garantire la continuità delle comunicazioni, il telefono dovrà necessariamente appoggiarsi alla rete telefonica di un operatore straniero: i costi del roaming internazionale sono dovuti proprio agli accordi che gli operatori stipulano tra loro per l’utilizzo delle proprie reti da parte di utenti di operatori stranieri.

A partire dal 2017 i costi del roaming internazionale all’interno dell’UE si sono abbassati notevolmente e, a partire da luglio 2022, con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul roaming, si sono azzerati.

Cosa c’è da sapere sul Roaming like at home

Dall’estate 2022, quando ci si trova in uno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, è possibile fare telefonate e inviare SMS alle stesse condizioni valide in Italia. Per quanto riguarda invece la navigazione a internet, il quantitativo di giga da poter usare all’estero è quello indicato dal proprio operatore. La normativa europea stabilisce un pacchetto minimo di giga che devono essere offerti all’utente, Questo valore si calcola raddoppiando il rapporto tra il costo mensile dell’offerta sottoscritta e il costo all’ingrosso dei giga.

Per il 2023 il costo all’ingrosso è stato fissato a 1,8 euro a giga. Dal momento che per il 2022 il costo all’ingrosso era di 2 euro a giga, ciò vuol dire che gli operatori dovranno adeguare le proprie offerte e aumentare la quantità di giga che i propri utenti potranno usare quando viaggiano in Europa.

Le tariffe per il roaming extra-UE

Se i costi telefonici per chi viaggia in Europa non sono più un problema, lo sono ancora per chi deve raggiungere una destinazione extra-UE. La buona notizia è che diversi operatori telefonici offrono dei pacchetti pensati proprio per chi viaggia spesso e ha bisogno di telefonare o navigare a costi concorrenziali.

TIM

TIM propone due diversi pacchetti: il primo, TIM in viaggio Pass, ha una durata di 30 giorni ed è pensato per chi ha come meta, oltre all’Europa, gli Stati Uniti, il Canada, e il Brasile; il secondo, TIM in viaggio Mondo, dura 10 giorni ed è dedicato a chi ha in programma di viaggiare nel resto del mondo. L’offerta TIM in viaggio Pass costa 20 euro e include 10 giga, 250 minuti per le chiamate inviate e 250 minuti per quelle ricevute; l’offerta in versione Mondo, invece, costa 30 euro e offre 2 giga per navigare su internet, 100 minuti di chiamate in uscita e 100 minuti di chiamate in entrata.

Vodafone

I clienti Vodafone possono decidere di attivare la tariffa Travel Mondo, della durata di 10 giorni, oppure di attivare uno dei piani giornalieri Smart Passport + o Internet Passport +.

Il piano Travel Mondo ha un costo di 24,99 euro e offre 10 giga, 100 minuti di chiamate in uscita e 100 in entrata. Le tariffe giornaliere, invece, hanno un costo di 3 euro al giorno e offrono 500 MB di navigazione. L’opzione Smart Passport + aggiunge anche 100 minuti di telefonate, suddivisi tra chiamate fatte e ricevute.

WindTre

I clienti WindTre possono invece attivare uno specifico pacchetto a seconda della destinazione che devono raggiungere. L’operatore ha messo a punto delle offerte specifiche per chi deve viaggiare in Svizzera o nei Balcani, per esempio, ma ha tariffe dedicate anche a chi vuole raggiungere un altro continente. A differenza degli altri operatori di rete, WindTre offre la possibilità di attivare pacchetti di durata settimanale o mensile.

Iliad

Tra gli operatori di rete italiani, Iliad è l’unico a non offrire ai propri clienti un’offerta dedicata a chi viaggia all’estero. Le telefonate e la navigazione degli utenti Iliad sono perciò addebitate a consumo, con tariffe differenziate a seconda del Paese nel quale si viaggia.

Fastweb

Tra le offerte degli operatori mobili italiani è da segnalare quella di Fastweb che è l’unico operatore che permette di comunicare in Svizzera alle stesse condizioni valide in Italia.