Quali vip italiani hanno un account su Tik Tok

L'app gratuita più scaricata dal Play Store e App Store. Stiamo parlando di Tik Tok , l'app del momento. Da semplice app per giovanissimi, è diventata in breve tempo un mezzo di comunicazione universale. Il successo travolgente ha "obbligato" molti vip a creare un account e iniziare a pubblicare brevi video dove cantano oppure eseguono uno dei tanti balletti di tendenza. Da Rudy Zerbi, passando da Barbara "Carmelita" D'Urso, ecco i vip presenti su Tik Tok .

Sorella di Chiara Ferragni, è la prima della famiglia ad aprire un account su Tik Tok . E in pochi giorni il successo è stato travolgente: oltre 100.000 follower e più di 220.000 mi piace per i suoi video.

Il suo primo video su Tik Tok aveva come protagoniste delle Carote e in sottofondo la canzone "Carote" di Nuela, diventata un tormentone dopo X Factor 13. Bruno Barbieri è il primo chef stellato italiano a giocare la carta Tik Tok: nei suoi video a tema culinario è molto bravo a mischiare cibo e musica. 130.000 follower e oltre 500.000 mi piace .

Fonte foto: Redazione

9 di 12 Rovazzi

Per chi come lui deve il proprio successo al Web, lo "sbarco" su Tik Tok è stato inevitabile. E per farlo in grande stile ha pubblicato un video insieme a Will Smith. Di chi stiamo parlando? Di Rovazzi, il rapper diventato famoso con "Andiamo a comandare". L'account su Tik Tok è stato aperto da poco tempo, ma ha già ottenuto più di 155 mila follower, mentre i video oltre 560.000 mi piace.