Quando arriva Android 10 sugli smartphone Samsung

27 Novembre 2019 - Brutte notizie per chi aspettava l’arrivo di Android 10 sui dispositivi Samsung entro la fine del 2019. Il colosso coreano faceva parte di quel gruppo ristretto di costruttori che avevano preso con Google questo importante impegno, ma ora le cose sembrano improvvisamente aver preso un’altra piega.

Questo, almeno, è quanto emerge da un documento (apparentemente ufficiale) che sta circolando in Rete da qualche ora e che mostra le probabili tempistiche di rilascio dell’ultima versione del sistema operativo per i dispositivi Samsung compatibili. E, come accennato, dalla road map emerge che la casa coreana ha rivisto i propri piani, rinviando il lancio della nuova versione di Android.

Samsung e Android 10: la road map dell’aggiornamento

A diffondere la cattiva notizia per i fan più accaniti di Samsung è stato SamMobile, magazine online dedicato agli smartphone del produttore coreano. A dir la verità, la notizia arriva dalla stessa Samsung: la road map incriminata, infatti, è stata caricata all’interno dell’app Samsung Members in Israele, preinstallata su tutti i dispositivi Android. Da qui è stato possibile ricavare il calendario delle uscite previste nel Paese Medio Orientale, ma non è dato sapere se è applicabile anche alle altre nazioni dell’Area Emea.

Quali smartphone Samsung riceveranno per primi Android 10

A gennaio l’aggiornamento dovrebbe essere reso disponibile per i top di gamma del 2019: tutta la famiglia Galaxy S10 e tutta la famiglia Galaxy Note 10. Inoltre, dovrebbe essere disponibile anche per Galaxy Note 9 e Galaxy A30. Ad aprile sarà la volta dei Galaxy S9 e S9+. Sempre durante la primavera toccherà a quattro smartphone della famiglia Galaxy A: Galaxy A7 2018, Galaxy A9 2018, Galaxy A50 e Galaxy A70, insieme al tablet Galaxy Tab S6. A maggio arriverà il turno previsto per i Galaxy A30s, Galaxy A20 e per il nuovo Galaxy A10 che verrà lanciato proprio con Android 10 già preinstallato. Infine, sempre durante la prima metà del 2020, il Galaxy J6 e il Galaxy A20 saranno gli ultimi smartphone a ricevere l’aggiornamento ad Android 10, mentre a luglio chiuderanno l’operazione il Galaxy Tab S5e, il Galaxy Tab S4 10.5 e il Galaxy J6+.