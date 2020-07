Quando arrivano le automobili su Fortnite

Dovevano arrivare con l’inizio della Stagione 3 del Capitolo 2 o nelle settimane successive, ma a un mese dall’inizio della nuova season ancora non c’è nessuna traccia delle automobili. Una delle novità più interessanti pensate dagli sviluppatori negli ultimi mesi non sembra voler arrivare sul gioco. Le automobili sono state mostrate già nel trailer che anticipava la nuova stagione e tutti i gamer speravano di vederle fin dall’inizio, ma non è stato così.

Epic Games ha voluto aspettare, d’altronde l’inizio della nuova stagione ha inondato gran parte della mappa ed è stato necessario aspettare diverse settimane prima che nuove zone venissero rivelate. Ora la mappa è quasi completamente asciutta e sono emerse anche le strade dove tecnicamente le automobili dovrebbero passare. Ma delle macchine non c’è traccia. E non ce ne sarà ancora per un paio di settimane: ad annunciarlo è la stessa software house che ha rilasciato una nota stampa nella quale dice ai giocatori di aspettare ancora un paio di settimane. Quante di preciso, però, non è dato saperlo.

Le automobili su Fortnite, il messaggio di Epic Games

Con un messaggio dal tono ironico e scherzoso, Epic Games ha ufficializzato che le automobili non arriveranno subito su Fortnite, ma bisognerà aspettare ancora un paio di settimane. Nel frattempo, però, sono state aggiunte le stazioni di benzina dove poter far rifornimento. Infatti, ogni veicolo avrà un proprio serbatoio con la benzina che diminuirà piano piano. Una volta esaurita l’automobile si fermerà.

“Le Assicurazioni Ordinaria amministrazione sono liete di annunciare che la copertura automobilistica è giusto dietro l’angolo. Danno da squali? Ordinaria amministrazione. Tamponamento? Ordinaria amministrazione. Serbatoio a secco? Non è coperto. I nostri avvocati stanno studiando i dettagli delle polizze e correggendo errori di battitura come “copertura squali” anziché “copertura auto”. Nel frattempo, abbiamo ritirato numerosi veicoli sull’isola per un’ispezione. Ci aspettiamo che ci vorranno alcune settimane perché possano tornare sulle strade“.

Il messaggio fa anche riferimento al fatto che molti veicoli utilizzati dagli utenti per ottenere materiale metallico sono scomparsi dopo l’aggiornamento 13.30. Si tratta di una strategia di Epic Games per creare ancora più attesa.

Come saranno le automobili di Fortnite

In totale i veicoli a disposizione saranno quattro:

ValetSmall

ValetMedium

ValetLarge

DagwoodTruck.

Ogni automobile avrà delle caratteristiche differenti: il modello più piccolo sarà più veloce, ma allo stesso tempo meno resistente. Mentre il camioncino sarà più lento, ma anche più resistente agli urti e agli spari. Diverso sarà anche il carburante a disposizione: ValetSmall e Valet Medium avranno una riserva di carburante pari a 100, mentre ValetLarge avrà carburante pari a 150. Il camion avrà una capacità del carburante pari a 100