Quando arrivano Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy Watch5

Samsung dovrebbe presentare i suoi attesi smartphone pieghevoli di quarta generazione, vale a dire il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, e il Galaxy Watch5 nella seconda metà del 2022. Se il giorno dell’annuncio ufficiale era rimasto fino ad oggi un mistero, grazie ad un noto leaker adesso sappiamo quanto i dispositivi arriveranno.

L’affidabile tipster Jon Prosser del canale YouTube Front Page Tech ha svelato, infatti, la probabile date di lancio, dei pre-ordini e della disponibilità generale di questi attesi device. Su Twitter, Prosser ha dichiarato che il colosso sudcoreano presenterà il Galaxy Z Flip 4, il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Watch 5 il giorno 10 agosto 2022. I prodotti dovrebbero essere disponibili per il pre-ordine già da quella data, sebbene non siano emersi dettagli sui mercati di riferimento. Infine, stando all’informatissimo leaker, l’approdo effettivo dei device sui mercati selezionati, dovrebbe coincidere con il 26 agosto.

Galaxy Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy Watch5: colorazioni

Stando a quanto descritto su Twitter da Prosser, il Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere disponibile nei colori Beige, Green e Phantom Black, mentre lo Z Flip4 in Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold.

Per quanto riguarda le colorazioni del Galaxy Watch5, invece, il leaker parla di diverse varianti: da 40 mm in Phantom Black, Sliver, Pink Gold; da 44 mm in Phantom Black, Silver, Sapphire; da 46mm in Phantom Black e Silver.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: come saranno

Le indiscrezioni emerse fino ad ora hanno rivelato che il Galaxy Z Flip4 avrà, rispetto allo Galaxy Z Filp3, un corpo più sottile e leggero, una batteria (fortunatamente) più grande e una ricarica da 25 W. D’altra parte, rispetto allo Z Fold3 il nuovo pieghevole in arrivo quest’anno sarà caratterizzato da un corpo più sottile e leggero e da un comparto fotografico migliore.

Entrambi i foldable, inoltre, avranno a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 e, probabilmente, il Fold4 avrà RAM da 8/12 GB e tagli di memoria interna da 256/512 GB. Il lettore di impronte digitali sarà montato lateralmente e il software sarà la skin proprietaria One UI 4.1.1 basata su Android 12.

Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4: quanto costeranno

Secondo gli ultimi rumor, il Samsung Galaxy Z Fold4 potrebbe avere prezzo di lancio di circa 1.450 euro, quindi 400 euro in meno rispetto al costo di debutto del modello precedente (il cui prezzo era di 1.849 euro).

Il Galaxy Z Flip4 dovrebbe invece costare al debutto sui 900-950 euro, quindi circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di lancio dello Z Flip3 (1.100 euro).