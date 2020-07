Quando uscirà la serie TV "Un capitano" su Francesco Totti

Dopo aver fatto il proprio debutto nel mondo delle serie TV con la partecipazione a Celebrity Hunted, Francesco Totti torna sul piccolo schermo con una fiction che racconterà la sua storia: dall’ascesa nel mondo del calcio fino al ritiro. Il nome della serie TV non lascia spazio a nessuna interpretazione: Un capitano. D’altronde Francesco Totti ha incarnato per venti anni la figura del perfetto capitano, una bandiera per tutti i tifosi romanisti, ma non solo.

Dalle anticipazioni uscite in questi ultimi giorni, la serie TV Un Capitano dovrebbe essere composta da sei episodi della durata di circa cinquanta minuti. La produzione è affidata a Wildside con il supporto diretto di Sky. Le puntate si basano sull’autobiografia del capitano della Roma pubblicata lo scorso anno e scritta da Paolo Condò. Lo stesso Francesco Totti farà parte della serie TV come voce narrante e aiuterà la produzione durante le riprese. Riprese che sono fissate per la fine di luglio.

Un Capitano, la serie TV su Francesco Totti

Saranno sei episodi in cui verrà raccontata la trasformazione di Francesco Totti, da semplice ragazzo cresciuto a Porta Metronia, a capitano e simbolo della propria squadra del cuore. La serie TV si baserà sull’autobiografia scritta da Paolo Condò, opinionista di Sky. Non è un caso che la serie TV verrà trasmessa proprio sui canali dell’emittente satellitare.

Le riprese dovrebbero cominciare entro fine luglio e il cast è oramai al completo. Per ricoprire il ruolo di Totti si è deciso di puntare su tre diversi attori, tra cui Pietro Castellitto, figlio dell’attore Sergio e che ha recitato anche nel film La Profezia dell’Armadillo. Il ruolo di Ilary Blasi verrà ricoperto da Greta Scarano, mentre Monica Guerritore sarà la madre di Totti e Giorgio Colangeli il papà.

Quando esce la serie TV Un Capitano

Con l’inizio delle riprese fissate per fine luglio, bisognerà aspettare almeno l’inizio del 2021 per vedere in TV su Sky la serie TV Un Capitano. Ancora non ci sono date certe, ma difficilmente la fiction uscirà entro la fine di quest’anno.