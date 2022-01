Quando esce Upload 2

Pronti a tornare nel mondo futuristico in cui telefoni con ologrammi e stampanti alimentari 3D sono la norma? Esce a marzo su Prime Video la seconda stagione di Upload, serie tv comedy sci-fi creata dal vincitore di un Emmy Award Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein.

Greg Daniels, già noto per il suo lavoro in varie serie tv di successo, tra cui The Office e Parks and Recreation, per Upload ha immaginato un’ambientazione tecnologicamente molto avanzata e a tratti surreale. Oltre a supermercati automatici e strumenti di comunicazione futuristici, esiste ad esempio anche la “tuta da sesso", simile a una muta da sub, che una volta indossata consente di provare sensazioni fisiche o fare sesso nel metaverso. Ma, soprattutto, in questo mondo del futuro chi muore può scegliere di essere “caricato" in un aldilà virtuale e continuare, in qualche modo, a esistere per sempre.

Di cosa parla Upload 2

La serie tv è ambientata nel 2033 e il protagonista è Nathan che, dopo la sua morte prematura, arriva nell’aldilà digitale chiamato Lake View. In questo paradiso virtuale l’uomo viene guidato da un’assistente (umana) del servizio clienti, Nora, mentre si abitua all’assenza dei suoi cari, tra cui la fidanzata Ingrid.

Nel corso della prima stagione si scopre che l’incidente automobilistico in cui Nathan ha perso la vita non è stato uno sfortunato malfunzionamento dell’auto a guida autonoma, come si pensava: le dinamiche dell’accaduto sono molto più oscure e probabilmente qualcuno ha voluto ucciderlo.

Sulla questione dell’omicidio la prima stagione ha lasciato molte più domande che risposte, così come sul triangolo amoroso che si crea tra Nathan, Nora e Ingrid, che nel finale arriva inaspettatamente a Lake View per rinsaldare il rapporto con il fidanzato.

La trama della seconda stagione ripartirà proprio da questo bivio sentimentale: Nathan si ritrova suo malgrado di nuovo insieme a Ingrid, ma in realtà continua a desiderare segretamente Nora. Quest’ultima, però, nel frattempo è uscita dal sistema e partecipa alle attività anti-tecnologiche del gruppo ribelle dei Ludds.

Nei nuovi episodi scopriremo di più di questo gruppo, ma non mancheranno anche le novità tecnologiche di questo mondo futuristico e non troppo lontano dal nostro, sempre presentate con vena satirica. Ad esempio, faremo conoscenza approfondita di Prototykes, inedito programma digitale via app di Lake View riservato ai bambini.

Il cast: chi recita in Upload 2

Nel cast di Upload 2 non possono mancare i protagonisti, ovviamente: Robbie Amell, che interpreta Nathan; Andy Allo (Nora) e Allegra Edwards (Ingrid).

Ci sono anche Kevin Bigley (Luke), Zainab Johnson (Aleesha), Owen Daniels (Ragazzo I.A.), Josh Banday (Ivan) e Andrea Rosen (Lucy).

Quando esce Upload 2

La seconda stagione di Upload esce l’11 marzo 2022 solo su Prime Video. Saranno disponibili in tutto sette episodi, della durata di circa 30 minuti ciascuno.

