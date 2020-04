Quando finisce il Capitolo 2 Stagione 2 di Fortnite

La Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite è iniziata da oramai più di un mese: era il 20 febbraio quando Epic Games rilasciò l’aggiornamento che ha dato il via alla nuova Stagione. Secondo le previsioni iniziali, la Stagione 2 sarebbe dovuta finire il 30 aprile, ma molto probabilmente slitterà di alcune settimane. La scoperta è stata fatta dai soliti data miner che hanno analizzato il codice del gioco e hanno scoperto due nuovi aggiornamenti (il numero 12.40 e il 12.50) attesi per le prossime settimane. Quindi è molto probabile che la Stagione 3 di Fortnite inizi solamente per la metà di maggio.

Non si tratta certo di una novità per il videogame. Già la Stagione 1 è durata molto più del previsto senza nessuno motivo logico, poiché i contenuti sviluppati ad hoc sono stati pochi. La Stagione 2 ha cambiato un po’ le carte in tavola ravvivando la situazione, soprattutto con l’evento dedicato appositamente a Deadpool e le sfide ad esso collegato. Sfide che molto probabilmente verranno prolungate di almeno un paio di settimane.

Fortnite: la fine della seconda stagione

Come precedentemente annunciato da Epic Games, la fine della Stagione 2 è prevista per il prossimo 30 aprile. In teoria dovrebbero mancare solo tre settimane alla chiusura, ma prima della conclusione della seconda stagione verranno sicuramente rilasciati dei nuovi aggiornamenti. Sospetti fondati e confermati dall’ultimo aggiornamento rilasciato in questi giorni, un update che non è passato inosservato ai dataminer che spulciando tra i file di gioco hanno individuato tre nuovi update attualmente in fase di test. In particolare si tratta delle versioni 12.40, 12.41 e 12.50.

In molti hanno ipotizzato che la patch 12.40 sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, la 12.41 la settimana successiva per concludere poi con l’ultimo aggiornamento, la versione 12.50 che dovrebbe fare da apripista alla proroga della Stagione 2, come avvenne durante la Stagione 1. La Stagione 2 di Fortnite verrà così prolungata di una o due settimane. Non sono state ancora rese note le cause di questo ritardo, ma possiamo supporre che anche in questo caso, il continuo dilagare dell’epidemia di Covid-19 in gran parte del Mondo possa aver fatto la sua parte. I fan più accaniti sperano comunque che la Stagione 2 possa concludersi al più presto senza ulteriori prolungamenti, ma per ora da Epic Games non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale per cui non ci resta che attendere. Vi terremo informati.