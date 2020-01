Quando inizia il Capitolo 2 della Stagione 2 di Fortnite

Fonte foto: More Than Production / Shutterstock.com

5 Gennaio 2020 - Era il 14 ottobre 2019 quando Fortnite ha dato inizio al Capitolo 1 della Stagione 2 del multiplayer online. Da allora Epic Games, la software house che ha creato il fenomeno videoludico dell’ultimo decennio, ha più volte posticipato la fine del Capitolo 1 (solitamente ogni Capitolo dura circa 10 settimane) per fare spazio ad alcuni eventi pensati per il lancio del film di Star Wars e alle festività natalizie.

Ora, però, sembra che sia arrivato il momento per dire finalmente addio al Capitolo 1 e abbracciare l’inizio di nuove sfide. Da oramai un po’ di tempo Epic Games continua a ripetere che il Capitolo 2 comincerà a inizio febbraio, senza, però specificare una data esatta. Alcuni data miner, analizzando il codice di Fornite, hanno scoperto che le Api del Capitolo 1 di Fornite sono aperte fino al 15 febbraio 2020, giorno che cade di sabato. Improbabile che la software house decida di iniziare il Capitolo 2 della Stagione 2 di Fornite di sabato, molto più probabile che accada il giovedì precedente, giorno in cui solitamente iniziano le nuove sfide sul videogame

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: la data di inizio

Quattro mesi, tanto durerà il Capitolo 1 Stagione 2 di Fornite, uno dei più lunghi da quando il videogame ha utilizzato questa forma per lanciare nuovi eventi. Dal 14 ottobre al 13 febbraio: dovrebbe essere questo il giorno in cui Fortnite dovrebbe mandare offline per alcune ore i server per rilasciare l’aggiornamento e dar inizio al Capitolo 2.

Come detto, nelle Api del videogame viene riportato il 15 febbraio come giorno conclusivo del Capitolo 1 Stagione 2 di Fortnite. Ma è poco probabile che la software house decida di far terminare l’evento di sabato. Molto più probabile che il giorno prescelto sia il 13 febbraio, un giovedì, giorno abituale in cui vengono rilasciati aggiornamenti e dato il via a nuovi eventi e sfide.

Come sarà il Capitolo 2 Stagione 2 Fortnite

Manca ancora troppo tempo per capire quali saranno le novità che Fortnite ha pensato per il nuovo Capitolo. Sicuramente verranno apportate alcuni cambiamenti al gameplay e inserite nuove armi. Ma per il momento è tutto ancora top secret.